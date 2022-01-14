«قوى عاملة» المنوفية: تخريج 40 متدربا ومتدربة على التفصيل والسباكة

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية حفل تخريج 40 من المتدربين ممن أنهوا تدريبهم بمركز التدريب المهنى بمدينة أشمون على مهنتى "التفصيل والخياطة، والأجهزة المنزلية"، وذلك فى إطار مبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى حياة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان لرفع وتطوير كفاءة ومهارة العامل المصرى.





ووفق بيان لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، سلم على حامد الزقم مدير المديرية - خلال الحفل، شهادات إتمام التدريب بنجاح على المتدربين، وذلك بحضور ممثلى أصحاب الأعمال والمصانع والشركات وهم عن مصنع الحناوى للملابس الجاهزة، ومصنع رودى تكس للملابس الجاهزة، ومصنع كايرو فاشون للملابس الجاهزة بمدينة أشمون. وأشاد ممثلو المصانع والشركات بالجهود التى تبذلها الوزارة لتأهيل الشباب للمنافسة بسوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة، وعرضوا فرص العمل المتاحة لديهم والمزايا المتوفرة، مبدين استعدادهم لاستيعاب كافة الأعداد الراغبة فى العمل وتوفير كل المزايا والتسهيلات.

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