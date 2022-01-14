حصاد قطاع التعليم ما قبل الجامعى خلال عام 2021 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة فى عام 2021، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع التعليم ما قبل الجامعى.

وكشف التقرير عن تحسن المؤشرات الدولية للقطاع، حيث تقدمت مصر 11 مركزاً بمؤشر التعليم قبل الجامعى ضمن مؤشر المعرفة العالمى، لتحتل بذلك المركز 72 فى تقرير 2021 مقارنة بالمركز 83 فى تقرير 2020، بينما تقدمت 3 مراكز بمؤشر جودة التعليم الصادر عن US News، حيث جاءت بالمركز 39 بتقرير 2021 مقارنة بالمركز 42 بتقرير 2020.

وبالإضافة إلى ما سبق، تقدمت مصر 12 مركزاً فى مؤشر التعليم التقنى والتدريب المهنى ضمن مؤشر المعرفة العالمى، لتحتل بذلك المركز 68 بتقرير 2021 مقارنة بالمركز 80 بتقرير 2020.

وبجانب ذلك، رصد التقرير النظرة الدولية لما تم من جهود فى هذا الملف، حيث أكدت فيتش على امتلاك مصر لنظام تعليمى شامل ومتفوق من حيث إمكانية الوصول إلى الفرص التعليمية على مستوى منطقة شمال أفريقيا، موضحة أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى رفع مستوى وجودة خدمات التعليم بالقرى المصرية.

هذا وأكد البنك الدولى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد شرعت فى خطة لإحداث نقلة نوعية فى جودة التعليم المدرسى لتزويد الطلاب بالتعليم الأساسى والمهارات الحياتية والرقمية اللازمة لسوق العمل، كما تعمل على توسيع نطاق التعلم القائم على التكنولوجيا.

وبدورها أكدت اليونيسيف على أن استثمارات مصر طويلة الأجل بالتعلم الرقمى خففت من وطأة جائحة فيروس كورونا، حيث ساهمت فى تيسير إجراءات التحول إلى التعلم عن بعد أثناء الجائحة.

وأظهر التقرير تحسن المؤشرات الإجمالية للقطاع، حيث زاد الإنفاق عليه بنسبة 8.5%، ليسجل 157.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 145.2 مليار جنيه عام 2019/2020، بينما زاد إجمالى عدد الطلاب بالمدارس بنسبة 3.4%، ليصل عددهم إلى 24.4 مليون طالب عام 2020/2021 مقارنة بـ 23.6 مليون طالب عام 2019/2020.

وأضاف التقرير أن عدد المدارس زاد بنسبة 1.9%، حيث وصل عددها إلى 57.7 ألف مدرسة عام 2020/2021 مقارنة بـ 56.6 ألف مدرسة عام 2019/2020، فيما زاد عدد الفصول بنسبة 1.8%، ليصل إلى 518.6 ألف فصل مقارنة بـ 509.5 ألف فصل عام 2019/2020.

وأشار التقرير إلى أنه تم محو أمية 409.8 ألف مواطن بمختلف المحافظات، فى حين حصلت 656 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة بجميع المراحل التعليمية، بينما استفاد 12.2 مليون طالب من برامج التغذية المدرسية بالمراحل التعليمية المختلفة.

وعلى صعيد جهود الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، أشار التقرير إلى أبرز ما تم بملف التعليم عن بعد، حيث تم إطلاق "منصة الحصص الإلكترونية"، والتى حققت نسبة مشاهدة تصل لحوالى مليون و400 ألف، بالإضافة إلى تنفيذ 3.4 ألف حصة بمنصة البث المباشر للحصص الافتراضية، وذلك خلال العام الدراسى 2020/2021.

ولفت التقرير إلى أنه تم إتاحة بريد إلكترونى موحد لـ 20 مليون طالب، فضلاً عن وصول عدد المشتركين بقنوات مدرستنا 1 ومدرستنا 2 على موقع يوتيوب إلى 60 ألف مشترك، علماً بأن نظام إدارة التعلم LMS.EKB.eg، أصبح المصدر الرئيسى لمذاكرة طلاب المرحلة الثانوية، حيث تضم محتوى رقمياً تفاعلياً مربوطاً بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل.

يأتى هذا بينما، تضم المكتبة الرقمية محتوى علمياً لكافة المراحل التعليمية بالوسائط المتعددة (فيديو- صور- أفلام وثائقية)، فضلاً عن إتاحتها أكثر من 80 قاموساً ومعجماً للاستخدام.

كما تمكن ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتوصلوا بشكل فعال مع المعلم من خلال منصة التواصل Edmodo.org، والمخصصة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عن بعد.

وبالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أوضح التقرير أنه تم توفير 600 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى الحاليين، وتجهيز البنية التكنولوجية لـ 2487 مدرسة ثانوية جديدة، وتركيب 1841 كاميرا مراقبة داخل لجان الامتحانات، فضلاً عن وصول عدد المتدربين على توظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية إلى 13.4 ألف متدرب.

وبشأن جهود دمج التجارب الدولية فى التعليم المصرى، أشار التقرير إلى إنشاء المدارس اليابانية والدولية الحكومية ومدارس النيل، حيث تم تشغيل 5 مدارس يابانية، ليصبح الإجمالى 48 مدرسة حتى العام الدراسى 2021/2022، وأيضاً تم توزيع 12 مشرفاً يابانياً على 23 من المدارس المصرية اليابانية، بينما وصل عدد المدارس الدولية الحكومية إلى 19 مدرسة، فى حين بلغ عدد مدارس النيل 14 مدرسة.

وفيما يتعلق بجهود توفير مناخ الإبداع والابتكار، ذكر التقرير أنه تم إنتاج 32 فيديو تعليمياً إثرائياً للمفاهيم العلمية، بالإضافة إلى إنتاج 6 برمجيات تفاعلية للحقائب التدريبية فى اللغات والحاسب الآلى، فضلاً عن تنفيذ 6 نماذج محاكاة لقاعات المتحف العلمى وللمفاهيم العلمية بتقنية الواقع الافتراضى.

أما بخصوص دعم الموهوبين والتعلم الذكى، فقد أظهر التقرير أن إجمالى المتدربين على حقيبة الموهوبين والتعلم الذكى وصل إلى 700 متدرب، فى حين بلغ عدد الطلاب المشاركين فى مراكز الموهوبين سنوياً إلى 2450 طالباً، بالإضافة إلى إنشاء مركز للموهوبين، وتدريب 141.7 ألف على برنامج التنمية المهنية للعاملين بالتربية الاجتماعية.

هذا وقد استعرض التقرير أبرز ما تم إنجازه بملف التعليم الفنى والمهنى، موضحاً زيادة عدد المدارس الفنية بنسبة 7.3%، حيث وصل عددها إلى 2652 مدرسة عام 2020/2021 مقارنة بـ 2472 مدرسة 2019/2020، بينما تم افتتاح 12 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية عام 2021، ليصبح الإجمالى 28 مدرسة بمختلف المحافظات.

وفى سياق متصل، وصل عدد المناهج التفاعلية من ورقى إلى إلكترونى لـ 197 منهجاً، وأيضاً تم تطوير 27 منهجاً، وإضافة 15 تخصصاً ومهنة جديدة طبقاً للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافى، فى حين تم تدريب 2187 معلماً على أساسيات التوجيه الفنى.

وتناول التقرير الحديث عن جهود دعم مدارس الدمج لذوى الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى زيادة طلاب الدمج على مستوى الجمهورية بنسبة 592.1%، ليصل عددهم إلى 108.2 ألف طالب عام 2020/2021 مقارنة بـ 17.2 ألف طالب عام 2016/2017، بالإضافة إلى تجهيز 500 غرفة مصادر على مستوى الجمهورية، وجار تجهيز 30 غرفة مصادر أخرى.

كما تم عقد تدريبات تخصصية ونوعية لأكثر من 75 ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، وكذلك عقد تدريبات لأكثر من 5400 معلم ومدير وأخصائى على التعامل مع الطلاب المدمجين، فضلاً عن تقديم دعم تكنولوجى لـ 300 مدرسة دامجة، وجار تقديم الدعم لـ 1300 مدرسة أخرى.