محافظ القليوبية يتابع إزالة تراكمات القمامة بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة

جدة - نرمين السيد - تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة والرتش بمنطقة الجبل الأصفر وشارع الأربعين، وذلك باستخدام 18 سيارة حمولة 20 طن و3 لوادر كبيرة من معدات الوحدة المحلية لمدينتى الخانكة وقليوب لإزالة أكثر من 40 ألف طن قمامة منذ انطلاق الحملة.





كما أجرى محافظ القليوبية جولة على مسارات خطوط الطرد الخاصة بالمحطة بشارع الأربعين وشارع المزرعة وشارع الرشاح، ووجه بإزالة التراكمات الموجودة لتوسعة الطريق أمام المواطنين والحفاظ على خطوط وأنفاق الصرف الصحى الخاصة بالمحطة فى ذات الوقت. جدير بالذكر قيام محافظ القليوبية بالتنسيق مع المهندسحسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب كاميرات مراقبة على أسوار المحطة بالجبل الأصفر والمداخل والمخارج الرئيسية فى نطاق محطة الصرف، وذلك لضبط أى سيارة فى حالة إلقاء أى مخلفات فى المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مديرية امن القليوبية لتوفير نوبتجية أمن على مدار 24 ساعة لضبط المخالفين، وكذا تركيب كشافات إنارة قوية على طول سور المحطة لإنارة المنطقة ومنع أى سيارات مخالفة من التعدى بإلقاء أى مخلفات أو رتش أوقمامة بها. كما تفقد المحافظ مصرف القلج العمومى ووجه سيادته بالتنسيق مع مديرية الرى لإزالة تراكمات القمامة من على جانبى المصرف لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة. كما أكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة فى إزالة جميع التراكمات الموجودة بالمنطقة وفق خطة تم وضعها لرفع جميع المخلفات الموجودة، ولن يتم السماح لأى سيارة تلقى مخلفات مرة أخرى وسيتم اتخاذ أقصى العقبات فورا حيال أى سيارة يتم ضبطها. جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة

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