عبد العاطى: التوعية بقضايا المياه نجحت فى تحويل 800 ألف فدان للرى الحديث

جدة - نرمين السيد - عقدت الإدارة الزراعية بالدلنجات بمحافظة البحيرة، ندوة حول تأهيل المساقى والرى الحديث، بحضور المهندس محمود السعدى، مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، ومديرى عموم رى غرب البحيرة والتطوير والتوجيه المائى بغرب الدلتا ومدير الإدارة الزراعية بالدلنجات ورؤساء ومديرى الجمعيات الزراعية بالدلنجات.





وأكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، الدور الهام الذى تمثله هذه المؤتمرات والندوات فى مجال التوعية بقضايا المياه، والتى نجحت على سبيل المثال فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث فى زمام 800 ألف فدان على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

وخلال الندوة عرض ممثلوا وزارة الرى، بعض التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، والسياسة المائية التى وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتى تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الإقتصادى والإجتماعى لكافة المزارعين.

كما تم خلال الندوة عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الرى بأراضيهم لنظم الرى الحديث، وما نتج عن ذلك من ترشيد فى استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة، شرح القرار الوزارى المشترك وآليات تفعيله، وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية والإجابة على جميع إستفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمى المياه، وقد أبدى جميع الحضور الاستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التى تبذلها الدولة فى مصلحة المزارع المصرى.

واختتمت فعاليات الندوة بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقى وأسماء المنتفعين الحائزين للأراضى الواقعة بزمام الترعة ومساقيها، وعقد اجتماعات أسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء فى تنفيذ تأهيل المساقى والرى الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعى كافة المزارعين، وحثهم على المشاركة الفعالة فى تحديث منظومة الرى والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.