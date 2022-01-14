مايا مرسى: تقدير الرئيس لدور المرأة مصدر فخر لكل سيدة وفتاة مصرية

جدة - نرمين السيد - وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه التحية والتقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه الدائم وتقديره للمرأة المصرية ودورها المهم والحيوى فى بناء المجتمعات وحمايتها، وذلك خلال العديد من جلسات منتدى شباب العالم الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 13 يناير الجارى.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس فى بيان أصدرته اليوم الجمعة عن بالغ شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص على أن تتضمن جميع خطاباته فى جميع المحافل المحلية والعالمية إشادة وتقدير لدور المرأة المصرية. وقالت "يعد تقدير رئيس الجمهورية وسام شرف ومصدر فخر لكل سيدة وفتاة مصرية، وخير حافز لتقديم المزيد من أجل وطن أكثر ازدهارا وتقدما".

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