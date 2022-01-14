بمشاركة 350 عداء.. انطلاق ماراثون مصر الدولى الفرعونى بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات الدورة الـ 29 لماراثون مصر الدولى الفرعونى الذى يقام بمحافظة الأقصر تحت رعاية وإشراف إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، ومحافظة الأقصر.





شارك فى الماراثون 350 عداء من 32 جنسية أجنبية منهم دول "مصر، أمريكا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، هولندا، إيطاليا، بلجيكا، المكسيك، البرازيل، إنجلترا، السويد، فنلندا، الأردن، قطر، السعودية، الكويت، ليبيا، فلسطين والمغرب"، ويمثل الأجانب المشاركون فى الماراثون نحو 70 %؜ من إجمالى عدد المشاركين، ويأتى المتنافسون من أمريكا فى المرتبة الأولى من حيث أكبر عدد مشارك، يليهم المشاركون من دولة اليابان.

ويعد ماراثون مصر الدولى بالأقصر أقدم سباق يقام بإفريقيا، والشرق الأوسط، وبدأ السباق من معبد حتشبسوت بالدير البحرى إلى مدينة هابو ثم تمثالى ممنون وصولا إلى طريق وادى الملوك بالبر الغربى، ثم التوجه إلى معبد سيتى الأول والعودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت فى نهاية السباق، وحظى الماراثون باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تنوع الأحداث الدولية وفعاليات السياحة الرياضية التى تحرص الوزارة على إقامتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على مدار العام فى ضوء تنشيط حركة السياحة الرياضية، والاستفادة من دور الرياضة فى الترويج للمعالم السياحية والأثرية التى تمتاز بها مصر على مستوى العالم.

ولفت الوزير إلى إتاحة كل الإمكانيات والتجهيزات لمختلف الأحداث الرياضية والبطولات الدولية التى تستضيفها مصر بمشاركة الوفود الأجنبية من مختلف دول العالم، ومتابعة اللجان المنظمة لتلك الفعاليات؛ لتقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاح، وانبهار المشاركين بالمستوى التنظيمى والمعالم التى يشاهدونها أثناء تواجدهم على أرض مصر مشاركة فى تلك الفعاليات.

فيما عبر المشاركون عن سعادتهم البالغة بماراثون مصر الدولى الفرعونى ومرورهم خلال السباق بأبرز المعالم الأثرية التى تتميز بها محافظة الأقصر، وحسن تنظيم كل الفعاليات وإقامة الماراثون الرياضى فى أجواء رائعة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ مجموعة من أحداث السياحة الرياضية الدولية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وفق أجندة من الأحداث الدولية تتضمن مجموعة منوعة من الفعاليات من ماراثونات رياضية، السباحة المفتوحة، سباقات دراجات هوائية وبخارية، القفز بالمظلات، رياضات المغامرة، وغيرها من الفعاليات التى تشرف عليها إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.