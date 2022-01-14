«قوى عاملة» بالإسكندرية تشارك فى ورشة عمل للتعريف بقانون العمل الجديد

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى ورشة العمل التى نظمتها جمعية رجال الأعمال بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد حفنى، للتعريف وشرح مواد مشروع قانون العمل الجديد الذى يتم مناقشته حاليا بمجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وذلك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال وممثلى العمال وخبراء قانونين.





حضر الورشة ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة، النائب أيهاب أبو كليلة، والدكتور محمود صلاح عضوى مجلس الشيوخ، ونجوى يوسف مدير ادارة الرعاية، وصفاء فوزى مدير المكتب الفنى بالمديرية. وتم خلال ورشة العمل التعريف ببنود مشروع القانون والوقوف على البنود المستحدثة فيها والتى تؤدى إلى إحداث التوازن بين طرفى العمل والإنتاج، وطرح الرؤى فى بعض البنود التى يقترح تعديلها وطرح البدائل المقترحة لها لتقديمها إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها قبل تقديمها إلى مجلس النواب. كما ناقش المشاركون بعض المواد التى تم تعديلها بالفعل والتى أدت إلى إثراء مواد مشروع القانون الجديد، وعالجت العديد من الثغرات فى القانون الحالي . وفى ختام ورشة العمل تم إعداد ورقة بالملاحظات النهائية من قبل جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمشاركين لعرضها على المختصين بمجلس الشيوخ. ووجه المشاركين فى ورشة العمل الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد محمود سعفان على الجهد المبذول لكى يخرج القانون بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضارى للجمهورية الجديدة للقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

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