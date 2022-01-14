القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد قامت باستكمال صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ1005 عمال غير منتظمين من المسجلين لديها بواقع مليون و502 ألف و500 جنيه، فضلا عن منح لهذه الفئة بلغت 67 ألفا و357 جنيها لـ58 عاملا من المسجلين، وتسليم شهادة أمان لـ 150 عاملا من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.





وأضاف سعفان وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - أن المديرية قامت بتعيين 150 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 144 من راغبى العمل وتوفير 49 فرصة عمل.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه تم أيضا استخراج 14 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 30 شكوى عمالية، وتم إحالة 3 شكاوى للقضاء، و27 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضى - إن المديرية قامت بمجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 213 منشأة دورية وحملات، ما أسفر عن تحرير 7 محاضر منشأة مخالفة، وعقد 6 ندوات توعية للعاملين حضرها 61 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 99 منشأة، وإعادة التفتيش على 85 منشأة أخرى، أسفر عن تحرير 23 محضرا، والقيام بحملتى تفتيش وعمل 5 ندوات توعية، و13 قياس ميدانية، وبحث شكوتين.

ولفت التقرير إلى أنه بمجال التدريب المهنى قامت المديرية، بالانتهاء من التدريب المهنى لـ15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى، والانتهاء من دورة تدريبية بجمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان (مركز الداخلة) لـ 15 متدربة، ودورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لـ 15 متدربا، ومهنة المشغولات اليدوية بجمعية اللواء صبيح بمركز الفرافرة لـ 15 متدربة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ15 متدربا ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، فضلا عن بدء تنفيذ دورة على مهنة التفصيل والحياكة، والتوصيلات الكهربائية لـ18 متدربا ومتدربة بقرية الجزائر ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وأضاف التقرير أنه بمجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تم متابعة 150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.