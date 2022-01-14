أحمد أبوزيد ناعيا سفير مصر فى روما: خبر الوفاة نزل علينا كالصاعقة

جدة - نرمين السيد - وكتب أبوزيد خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خبر وفاة الأخ العزيز السفير علاء رشدى سفير مصر فى روما اليوم يقع كالصاعقة على كل زملائه وأصدقائه وأحبائه".

وتابع: "يتساقط الأحباب يوما بعد يوم كأوراق الشجر، ولكنها أوراق نادرة وثمينة يصعب استبدالها فى مواسم أخرى، بالأمس القريب الأخ العزيز السفير أمين مليكة رحمه الله، واليوم أخى علاء، رفقاً بنا يا قدر فيما تحمله لنا الأيام".

ونعت وزارة الخارجية، ببالغ الحزن وعميق الأسى، السفير علاء رشدى، الذى وافته المنية منذ قليل اليوم.

وتقدم سامح شكرى وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازى وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقالت وزارة الخارجية، إن المرحوم السفير علاء رشدى كان مثالاً يُحتذى به فى دماثة الخلق، يحظىَ بمحبة الجميع؛ كما كان نموذجاً للإخلاص المهنى وقدوة فى العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج.