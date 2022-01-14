/672316/تداول-255-شاحنة-و816-طن-بضائع-عامة-ومتنوعة-بموانيء-البحر-الأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 816 طن بضائع عامة ومتنوعة و255 شاحنة و17 سيارة ملاكي.

دوت الخليج

وأشارت إلي أن حركة الصادرات تضمنت270 طن بضائع عامة و12 شاحنة و15 سيارة ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 546 طن بضائع عامة و243 شاحنة و2 سيارة ملاكي.

وأكدت الهيئة، أنه يتواجد على الأرصفة 10 سفن، حيث غادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 108 شاحنات و7 سيارات ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 92 شاحنة و6 سيارات ملاكي.

في حين استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرتها؛ واستقبال 43 شاحنة بحمولة 546 طنا، وتصدير 12 شاحنة بحمولة 270 طنا.

تداول27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

شهد ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، تدوال 27 سفينة للحاويات والبضائع.

وأكد المركز الإعلامي للميناء، أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1184 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطاران آخران بعد أن فرغا عدد 50 حاوية قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6358 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147 ألفا و80 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 140 ألفا و928 طنا .

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37126 طنا شملت "6750 طن فوسفات و 11650 طن ملح و1965 طن أسمنت و 60 طن نترات و2660 طن كوارتز و1850 طن رمل و12200 طن يوريا"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و588 طنا تشمل "10400 طن ذرة و 2500 طن خردة و102 طن خشب زان و 329 طن بسلة و 5105 أطنان من الحديد و 3850 طن زيت و60 طن سكر و300 طن فول صويا و19942 طن قمح" .