تقرير رسمي.. مصر استوردت "جواميس حية" بـ"مليار جنيه" في ٢٠٢١

/672318/تقرير-رسمي-مصر-استوردت-جواميس-حية-بـمليار-جنيه-في-٢٠٢١

كشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استيراد مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021، أبقار و جواميس حية بمليار جنيه تقريبًا، مقابل 78 مليون و621 ألف جنيه خلال نفس القترة في 2020، كما استوردت مصر لحوم بمليار جنيه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 مقابل 2 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2020.

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ووفقا للبيانات الإحصائية، قامت مصر باستيراد أسماك حية ومحفوظة بمليار و 596 مليون جنيه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، وألبان ومنتجاتها بـ 823 مليون جنيه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021.

هذا واستوردت مصر تفاح طازج ب 24 مليون 304 ألف دولار مقابل 41 مليون و135 ألف جنيه، وألبان ومنتجاتها بـ 49 مليون و459 ألف دولار مقابل 76 مليون و541 ألف دولار.

مصر تستورد شاي بـ 18 مليون دولار في 10 شهور :

كما كشف البيانات الواردة في الإحصائية عن أن مصر قامت باستيراد شاي بقيمة بـ 18 مليون دولار و200 ألف جنيه، من يناير إلى أكتوبر 2021 مقارنة بـ 16 مليون دولار و715 ألف خلال نفس الفترة من 2020.

توقعات بزيادة حجم الواردات المصرية :

وكان تقرير سابق لجهاز التعبئة والإحصاء، قد كشف عن أهم الـدول المُصدرة لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020، حيث بلغت النسبة المئوية لأهم عشرين دولة مصدرة لمصر(76%) من إجمالى الواردات المصرية خلال يناير حتى سبتمبر عام 2021 ، وأهم الدول هي دولة الصين بنسبة 16% ، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 8%، تليها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7% تليها ألمانيا بنسبة 5% تليها تركيا بنسبة 4% تليها روسيا الاتحادية بنسبة 4% تليها إيطاليا بنسبة 4 %، تليها الهنـد بنسبــة 3 %، تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 3%.