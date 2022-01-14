/672313/آخر-تطورات-الحالة-الصحة-للفنان-رشوان-توفيق--هل-دخل-المستشفى

آخر تطورات الحالة الصحة للفنان رشوان توفيق أمر يهتم به الجمهور في الساعات الماضية حيث أن آخر تطورات الحالة الصحة للفنان رشوان توفيق بدأت بعدما أصيب الفنان القدير رشوان توفيق بفيروس كورونا ، في الأيام القليلة الماضية و أعلنت ابنته الإعلامية هبة رشوان خبر آخر تطورات الحالة الصحة للفنان رشوان توفيق .

دوت الخليج تكشف آخر تطورات الحالة الصحة للفنان رشوان توفيق

آخر تطورات الحالة الصحة للفنان رشوان توفيق

وكشفت هبة رشوان توفيق آخر تطورات الحالة الصحة للفنان رشوان توفيق وقالت أن و الدها الفنان رشوان توفيق شعر ببعض أعراض كورونا بعد أن ارتفعت حرارته يوم الأربعاء الماضي ، مشيرة إلى أن آخر تطورات الحالة الصحة للفنان رشوان توفيق أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد شفاءه منها منذ 5 أشهر لتكون هذه ثاني مرة يصاب بها في شهور قريبة .

الحالة الصحة للفنان رشوان توفيق

وكتبت هبة رشوان توفيق آخر تطورات الحالة الصحة للفنان رشوان توفيق ، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك و قالت : " الأصدقاء الأعزاء محبتش ازعج حضراتكم بخبر إصابة الحاج رشوان بالكورونا ، و على فكرة هو و الفنانة مديحة حمدي كانوا في ندوة مع بعض الخميس الماضي، و هو بدأ يتعب الاتنين و خبى عليا لكن حرارته ارتفعت أمس لكنها الحمد لله خفيفة ".

وتابعت هبة رشوان توفيق الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحة للفنان رشوان توفيق ، و قالت : " دي تاني مرة يُصاب بالكورونا، المرة السابقة من 5 شهور في وقفة عيد الأضحى ، اضطريت اكتب لأن أحد الأصدقاء سألني على الخاص و رفض يقول مصدره ، فوجئت بوالدي بتجيله اتصالات تخبره أن أحد المواقع كتب الخبر بس بمعلومة عارية من الصحة ، أنه تم نقله للمستشفى هذا غير صحيح " .

حقيقة دخول رشوان توفيق المستشفى

و اختتم هبة رشوان الكشف عن حقيقة دخول رشوان توفيق إلى المستشفى و قالت: " هو في البيت بياخد البروتوكول و حالته الحمد لله مستقرة و مادام عرفتم دعواتكم له بالشفاء العاجل إن شاء الله".