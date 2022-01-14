/672314/في-دورته-الـ29-انطلاق-مارثون-مصر-الدولي-الفرعوني

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الـ 29 لماراثون مصر الدولي الفرعوني الذي يقام بمحافظة الأقصر، تحت رعاية وإشراف إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، ومحافظة الأقصر.

دوت الخليج

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك تنوع في الأحداث الدولية وفعاليات السياحة الرياضية التي تحرص الوزارة على إقامتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على مدار العام في ضوء تنشيط حركة السياحة الرياضية، والاستفادة من دور الرياضة في الترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تمتاز بها مصر على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه تم إتاحة كافة الإمكانيات والتجهيزات لمختلف الأحداث الرياضية والبطولات الدولية التي تستضيفها مصر بمشاركة الوفود الأجنبية من مختلف دول العالم، ومتابعة اللجان المنظمة لتلك الفعاليات؛ لتقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاح، وانبهار المشاركين بالمستوى التنظيمي والمعالم التي يشاهدونها أثناء تواجدهم على أرض مصر مشاركة في تلك الفعاليات.

350 عداء من 32 دولة :

ووفقًا للإصحائية الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، فإن المارثون شارك فيه 350 عداءًا من 32 جنسية أجنبية منهم دول مصر، أمريكا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، هولندا، إيطاليا، بلجيكا، المكسيك، البرازيل، إنجلترا، السويد، فنلندا، الأردن، قطر، السعودية، الكويت، ليبيا، فلسطين والمغرب، ويمثل الأجانب المشاركون في الماراثون نحو 70 % من إجمالي عدد المشاركين، ويأتي المتنافسون من أمريكا في المرتبة الأولى من حيث أكبر عدد مشارك، يليهم المشاركون من دولة اليابان.

مارثون مصر الدولي الفرعوني أقدم سباق أفريقي :

هذا ويعد ماراثون مصر الدولي بالأقصر أقدم سباق يقام بإفريقيا، والشرق الأوسط، وبدأ السباق من معبد حتشبسوت بالدير البحري إلى مدينة هابو ثم تمثالي ممنون وصولا إلى طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم التوجه إلى معبد سيتي الأول والعودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق، وحظى الماراثون باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام الدولية.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ مجموعة من أحداث السياحة الرياضية الدولية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وفق أجندة من الأحداث الدولية تتضمن مجموعة منوعة من الفعاليات من ماراثونات رياضية، السباحة المفتوحة، سباقات دراجات هوائية وبخارية، القفز بالمظلات، رياضات المغامرة، وغيرها من الفعاليات التي تشرف عليها إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.