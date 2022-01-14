حقيقة دخول بسمة وهبة المستشفى عقب إصابتها بمتحور أوميكرون

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ترددت في الساعات الماضية أخبار حول نقل الإعلامية بسمة وهبة إلى المستشفى عقب إصابتها بمتحور أوميكرون خلال الأيام الماضية. ما جعل الجمهور ومتابعيها يقلق عليها وحرصوا على معرفة حقيقة الأمر وتطورات حالتها الصحية.

دوت الخليج تكشف حقيقة دخول بسمة وهبة المستشفى بسبب أوميكرون

حقيقة دخول بسمة وهبة المستشفى

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة لأحد المواقع تعلن دخولها إلى المستشفى عقب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي مع جعلها تخرج عن صمتها وترد.

كتبت بسمة وهبة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "بترجاكم بلاش اشاعات لأن الوقت ده الواحد بيبقي محتاج كلمه تشجعه مش اشاعه تزعله وبلاش عناوين بتلميحات سلبيه بلاش تحطمونا وتستغلونا من اجل الايك والشير".

بسمة وهبة تشرح أعراض أوميكرون

وتابعت: "(بعد وفاة الابراشي بسمة وهبة في المستشفي)، اولا أنا مش في المستشفي الحمدلله أنا بتعالج في البيت الدور صعب اه صعب وصعب جدًا حرفيًا ومؤلم أنا بعد ما بديت اتحسن ظهرت لي اعراض تانيه فقدان حاسه الشم والتذوق وإصابه الصدر بنزله شعبية وكحة ببلغم وقرحة في الفم وضربات قلب سريعة ونهجان مستمر".

وأضافت: "محظوظه بالعلاج مع الطبيب الإنسان الدكتور حسام حسني محترف بيعمل كل شيء طبي وانساني عشان ينقذ مريضه ويدعمه ويطمنه وبقولها تاني ارجوكم ادعولنا بدل ما تحطمونا بالاشاعات السلبيه ويا رب يشفينا جميعا ويقومنا من المحنه دي ع خير اسألكم الدعاء".

إصابة بسمة وهبة بأوميكرون

وكانت الإعلامية بسمة وهبة نشرت على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي منهكة تمامًا بسبب إصابتها بمتحور أوميكرون، وخرجت برسالة توعية لجمهورها بخطورة المرض، وطالبتهم بعدم التهاون مع الأعراض البسيطة. علقت بسمة وهبة على الفيديو التي نشرته لنفسها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:" لأوميكرون مبيظهرش ف البي سي ار ..انتبهوا الدور مش سهل"، ونبهت متابعينها بخطورة التهاون مع أعراض أوميكرون المشابهة لدور البرد العادي، حيث قالت:"بلاش كلمة انا عندي دور برد؛ لأن ده اوميكرون وده اللي خلاه ينتشر بالسرعة دي بينا"، ووصفت شعورها بعد معرفتها لخبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي ناتج صراعه مع تداعيات فيروس كورونا:"من ساعه خبر وفاه وائل وانا معنوياتي صفر دموع لا تتوقف ع فقدان استاذي وزميلي وصديقي اللي رحيله صدمه كبيرة"، وختمت تعليقها بالدعاء له بالرحمة، وللشفاء لها ولكل المرضى ومصابي كورونا وتحوراته.

طالبت بسمة وهبة أي شخص يشعر بأعراض البرد العادي يتخذ كل الإجرائات الإحترازية من عزل وعدم الخروج والإختلاط بالناس، وأرتداء الكمامات، والتواجد دائمًا في أماكن جيدة التهوية لعدم نشر المرض؛ لأنه "صعب جدًا" على حد وصفها.