/672319/الوصيف-يقلب-الطاولة-ويحرج-أبطال-إسبانيا-في-الوصول-لنهائي-السوبر

تستضيف الأراضي العربية السعودية، مباريات كأس السوبر الإسباني، لموسم 2021، والتي يتواجد بها رباع أبطال نهائيات بطولات بلاد الأندلس المحلية، اتليتيكو مدريد، بطل الدوري، وبرشلونة بطل الكأس، وريال مدريد واتليتيك بلباو وصيفي البطولتين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت مباراة اتليتكو مدريد وبلباو، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الطرفين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

تقدم فريق اتليتيكو مدريد في نتيجة المباراة في مطلع الشوط الثاني من اللقاء، إلا أن بلباو، كان له رأي آخر في نهاية الحدث، ليتمكن من قلب اللقاء في أربع دقائق والتقدم فالنتيجة، على بطل الدوري.

كتيبة دييجو سميوني

فشلت كتيبة الأرجنتيني دييجو سميوني، المدير الفني لفريق اتليتيكو مدريد، من استكمال انتفاضة الموسم السابق، لتخسر من بلباو، ليضرب الأخير موعد مع ريال مدريد في نهائي بطولة السوبر الأسباني.

يذكر أن ريال مدريد نجح في تحقيق الفوز على برشلونة، في لقاء نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، أول أمس، في لقاء مثير توجه إلى الوقت البدل الضائع، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، ليأتي الفريق الملكي بالكلمة العليا في نهاية اللقاء ويسجل الثالث.

نتيجة ريال مدريد ضد برشلونة

حقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة 3/2 بالوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل، ضمن مباراة قبل نهائي السوبر الإسباني على ملعب " الملك فهد الدولي" بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم كبير على مرمى برشلونة وهدد مرماهم في أكثر من كرة عن طريق أسينسيو وكريم بنزيما، بينما حاول برشلونة على فترات واللعب على المرتدات.

ونجح فينسيوس جونيور أن يتقدم لريال مدريد في الدقيقة 25 بعد تمريره رائعة من بنزيما ليسكنها جونيور في الشباك على يمين تير شتيجن، وقبل نهاية الشوط في الدقيقة 43 أستغل دي يونج خطأ ميليتاو وسجل هدف التعادل، لينتهي شوط اللقاء الأول بتلك النتيجة في سيطرة نسبيه لريال مدريد.

ريال مدريد يقلب الطاولة

وفي الشوط الثاني شهد اللقاء الإثارة والندية بين الفريقين، واستطاع ريال مدريد أن يحرز الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيما بمهارة رائعة، ثم عاد برشلونة في الدقيقة 83 عن طريق أنسو فاتي، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي.

وأتجه الفريقين للوقت الإضافي، الذي سعى كلاهما لتحقيق الفوز من خلاله وحاول الفريقين أن يتأهلوا للنهائي، ليسجل فالفيردي هدف قاتل لريال مدريد بعدما أنفرد رباعي في هجمة مرتدة منظمة للملكي، ليحرزها فالفيردي في الأخير.