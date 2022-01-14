/672320/سولاف-درويش-منتدي-الشباب-ساعد-على-اشراك-الشباب-فى-صناعة-القرار-السياسي

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالنجاح الكبير والعظيم الذى حققه منتدي شباب العالم علي كافة المستويات المحلية والعربية والافريقية، والذي ساهم فى اشراك الشباب فى الحياة السياسية وصناعة القرار، ونقل تجاربهم الناجحة في العمل والبناء والسلام والقضايا ذات الاهتمام الدولى.

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وأضافت درويش، أن منتدى شباب العالم بشكل دورى يساهم فى مواجهة التحديات التى تعانى منها الدول بما يمكن الشباب أجتماعياً واقتصاديًا وسياسيًا.

وتابعت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة حقق نجاحاً غير مسبوق، في ظل التحديات التي يشهدها العالم أجمع علي كافة الأصعدة السياسية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلي أن الشباب أصبحوا غير مهمشين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولي بهم اهتماما من أجل تمكينهم وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية بالدولة المصرية الحديثة.

سولاف درويش: منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة حقق نجاحاً غير مسبوق

و أشادت درويش، بتوصيات المؤتمر و التي تضمنت الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا، دعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات، والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة، ونشر التعريف بالموارد المائية، والدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار.

منتدي شباب العالم

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.