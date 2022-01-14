/672321/المرور-غلق-جزئي-بشارع-البحر-الأعظم-بسبب-أعمال-توسيع-الدائري

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، عن غلق جزئي بشارع البحر الأعظم أسفل الطريق الدائري، لمدة يومين؛ وذلك لتركيب "الكمر المعدني" الخاص بأعمال توسعة الدائري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

دوت الخليج :

وقالت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في بيان لها منذ قليل، إنه فى إطار أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصور بين طريق الأتوستراد وحتى أعلى طريق المريوطية، ستنفذ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، أعمال تركيب الكمر المعدني بجسم الطريق الدائري أعلى شارع البحر الأعظم؛ مما يستلزم غلق جزئي بشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائري بالاتجاهين، موضحة أن الأمر يأتي لوقوف المعدات والآلات المستخدمة فى الأعمال ونش عملاق لمدة يومين؛ اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 14/1/2022 وحتى صباح السبت الموافق 15/1/2022، على أن تكون الأعمال من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 صباحًا فقط دون تعطيل لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارتين مروريتين بكل اتجاه لسير المركبات.

لوحات إرشادية وتحذيرية لتوعية المواطنين :

وتابعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال وممثلي هيئة الطرق والكباري بوضع وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين بمسار الأعمال.

غلق شارع الهرم لإنشاء مترو الأنفاق الجديد :

هذا وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت سابقًا عن غلق جزئي لعدد من محطات شارع الهرم لحين الانتهاء من أعمال حفر وإنشاء مترو الأنفاق الجديد، وذلك مع توفير طريق بديلة مؤقتة لتسهيل العملية المرورية على المواطنين.