/672323/ضبط-١٠-الاف-كمامة-مجهولة-المصدر-بزهور-بورسعيد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أنه تزامناً مع انتشار متحور الأوميكرون السلسلة الجديدة من فيروس كورونا المستحد "كوفيد ١٩" تمكنت إدارة الرقابة التجارية بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من الكمامات مجهولة المصدر داخل احد المحال التجارية التي تقع في نطاق حي الزهور، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وكان قد شن رجال الرقابة التجارية حملة مكبرة ضد مستغلى الأزمات والمحتكرين فى أوقات تتطلب تكاتف الجميع من أجل عبور أزمة فيروس كورونا بسلام ، و يأتى ذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة و الإحترازية من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى تبادل المعلومات بضبط مستغلى الازمات و المحتكرين .

ضبط ١٠ الاف كمامة مجهولة المصدر بزهور بورسعيد

وعلى الفور أصدر ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد تعليماته بضبط المخالفين فى هذا الشأن وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل مديرية التموين وبالتنسيق الذى وجه محمد إبراهيم مدير التجارة الداخلية بتشكيل حملة بقيادة صابر الليلى رئيساً للحملة وداليا العطوى هانى شاكر كبار مفتشى الرقابة التجارية وذلك بالتنسيق مع العقيد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين.

وتمكنت الحملة التموينية الموسعة من ضبط 10.000 قطعة من الكمامات مجهولة المصدر داخل أحدى المحال التجارية بدائرة حى الزهور مخالفة بذلك لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات .

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة رقم 329 لسنة 2022 ج الزهور وجاى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

هذا وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية

فى حالة وجود أى شكوى يمكن الاتصال على فاكس رقم (0663222649)، رقم (0663200522)، او بالضغط على زر إرسال رسالة أعلى الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أوعلى البريد الالكترونى [email protected]