مواعيد دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا 2021/2022

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، منذ قليل عن مواعيد مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2021/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشارك في هذا الدور، كبار الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد، بطل الليجا، وريال مدريد الوصيف، وبرشلونة بطل الكأس، وأتلتيك بلباو بجانب إشبيلية.

وأوضح الاتحاد أن مباريات دور ثمن النهائي، سوف تبدأ غدًا السبت 15 يناير، على أن تنتهي يوم الأربعاء 19 يناير.

مواعيد مباريات دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا

السبت 15 يناير 2022

- ريال مايوركا × إسبانيول، في الخامسة مساء.

- سبورتنيج خيخون × قادش، في السابعة والنصف مساء.

- جيرونا × رايو فاييكانو، في السابعة والنصف مساء.

- ريال بيتيس × إشبيلية، في العشرة والنصف مساء.

الأحد 16 يناير 2022

- اتليتيكو بالياريس × فالنسيا، في الواحدة ظهراً.

الأربعاء 19 يناير 2022

- أتلتيك بلباو × برشلونة، في العاشرة والنصف مساء.

- ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد، في العاشرة مساء.

- إلتشي × ريال مدريد، في الثامنة مساء.

نتيجة ريال مدريد ضد برشلونة بالسوبر

حقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة 3/2 بالوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل، ضمن مباراة قبل نهائي السوبر الإسباني على ملعب " الملك فهد الدولي" بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم كبير على مرمى برشلونة وهدد مرماهم في أكثر من كرة عن طريق أسينسيو وكريم بنزيما، بينما حاول برشلونة على فترات واللعب على المرتدات.

ونجح فينسيوس جونيور أن يتقدم لريال مدريد في الدقيقة 25 بعد تمريره رائعة من بنزيما ليسكنها جونيور في الشباك على يمين تير شتيجن، وقبل نهاية الشوط في الدقيقة 43 أستغل دي يونج خطأ ميليتاو وسجل هدف التعادل، لينتهي شوط اللقاء الأول بتلك النتيجة في سيطرة نسبيه لريال مدريد.

ريال مدريد يقلب الطاولة

وفي الشوط الثاني شهد اللقاء الإثارة والندية بين الفريقين، واستطاع ريال مدريد أن يحرز الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيما بمهارة رائعة، ثم عاد برشلونة في الدقيقة 83 عن طريق أنسو فاتي، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي.

وأتجه الفريقين للوقت الإضافي، الذي سعى كلاهما لتحقيق الفوز من خلاله وحاول الفريقين أن يتأهلوا للنهائي، ليسجل فالفيردي هدف قاتل لريال مدريد بعدما أنفرد رباعي في هجمة مرتدة منظمة للملكي، ليحرزها فالفيردي في الأخير.