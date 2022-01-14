/672328/بتكلفة-4-مليون-افتتاح -4-مساجد-جديدة-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

بتكلفة 4 مليون.. افتتاح 4 مساجد جديدة بالبحيرة

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

مشيراً أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وإفتتاح أكثر من 330 مسجد بتكلفة تجاوزت 445 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية .

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح عدد 4 مساجد جديدة بمراكز الدلنجات و كفر الدوار و دمنهور بتكلفه إجمالية بلغت 4 مليون و 250 ألف جنيه وتلك المساجد هى : مسجد الدالي بقرية البستان بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 114 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

مسجد حمد زقم بنجع البراهمه بالدلنجات والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 210 م بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.

مسجد الشرقي الكبير بقرية كوم النص بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 666 م بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.

مسجد عباد الرحمن بشارع الاباصيري أبو الريش بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 148 م بتكلفة إجمالية 250 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان" القيم المجتمعية" أن ديننا الحنيف قد اهتم بالقيم المجتمعية التي تحفظ كيان المجتمع وتقوي أركانه، ومن هذه القيم المجتمعية: قيمة التعاون والتكافل والعيش المشترك التي تعود بالنفع علي المجتمع كله ، قيم الشهامه والمروءة والتضحية والايثار، قيمة العناية بذوي الهمم والايتام والضعفاء وكبار السن باعتبار ان حسن رعايتهم واجب ديني ووطني وانساني

و إن من أهم القيم المجتمعية قيمة التحري والتثبت من الأخبار قبل ترديدها ونشرها.وقد أكدت الشريعة الإسلامية علي هذه القيمة النبيلة وحذرت من الشائعات ومروجيها باعتبار ان بث الشائعات هدفه تدمير المجتمعات من داخلها والعمل علي نشر اليأس والاحباط بين أبنائها.