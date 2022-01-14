/672330/إيقاف عدد-من-المعديات-النيلية-لعدم-توافر-وسائل-الأمان-و السلامه-بهما-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين،

مشددا على إستمرار متابعة المعديات النهرية ووقفها أثناء سقوط الأمطار والرياح الشديدة . وفى هذا الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوحمص بمتابعة أعمال المعديات النهرية بنطاقها وتم غلق وإيقاف عمل عدد ٢ معدية لعدم وجود طفايات حريق ووسائل الأمان بها إيقاف عدد من المعديات النيلية لعدم توافر وسائل الأمان و السلامه بهما بالبحيرة كما قامت الوحدات المحلية بمراكز شبراخيت والرحمانية و رشيد وكوم حمادة بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والإلتزام بتطبيق كافة القرارات الإحترازية المقررة . إيقاف عدد من المعديات النيلية لعدم توافر وسائل الأمان و السلامه بهما بالبحيرة كما واصلت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة البحيرة، إستمرار الإنعقاد الدائم برئاسة اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد وأعضاء غرفة العمليات ، حيث تتم المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والعمل على تلقي كافة شكاوى المواطنين والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تطرأ . وذلك بالتزامن مع انعقاد كافة وجميع الغرف الفرعية بالمراكز وإنتشار كافة الفرق والمعدات والأطقم لمواجهة حالة الطقس السيئ خلال الساعات القادمة . هذا ومع تعرض بعض مراكز المحافظة اليوم لموجة من الامطار انتشرت على الفور كافة المعدات والاطقم للتعامل الفوري ورفع تراكمات المياة بالشوارع والميادين وسط انتظام الحركة المرورية وتكثيف حملات متابعة المعديات النهرية ووقفها أثناء سقوط الأمطار والرياح الشديدة وكذا متابعة إنتظام عمل محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وصفايات الأمطار

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