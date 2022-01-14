/672331/النائبة-آية-فوزي-تطالب-الأوقاف-بالإسراع-في-خطوات-حل-مشكلة-قرى-الدقهلية

طالبت النائبة آية فوزى، عضو مجلس النواب، هيئة الأوقاف بالإسراع في خطوات تشكيل اللجنة المختصة بحل مشكلة أهالي قريتي منشأة الإخوة والزريقي بالدقهلية المقيمين علي أرض الإصلاح الزراعى والتى تم ردها للأوقاف بطريق الخطأ.

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وقالت فوزى في تصريح لها، أن قرار تشكيل تلك اللجنة جاء بناء علي توصيات لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بعد مناقشتها طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلة الأهالي، في محاولة لحسم المشكلة والوصول إلي حل جذرى لرفع لرفع المعاناة عن المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعى لهم.

آية فوزي: الأهالي لايريدون سوى حقهم العادل والشعور بالاستقرار الاجتماعى

وأشادت فوزى، بتعاون رئيس هيئة الأوقاف المهندس علاء عبد العزيز، مع أعضاء مجلس النواب موجهة الشكر له لإصداره تعليمات لمديرية الأوقاف بالدقهلية بتأجيل أى إجراءات قضائية تجاه المواطنين وتكليف هيئة محامين الهيئة بتأجيل القضايا المنظورة الأسبوع المقبل، لحين الانتهاء من تشكيل اللجنة المذكورة وإنهاء إجراءات التصالح معهم، وفقا لما تم الاتفاق عليه داخل مجلس النواب.

وأعربت عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، عن أملها في نجاح اللجنة لحسم المشكلة وتقنين أوضاع الأهالي علي الأراضى المقيمين عليها منذ أكثر من 70 عاما وسددوا ثمنها للإصلاح الزراعى قبل أن يتم تسليمها للأوقاف في تطبيق خاطئ للقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣ .

وأشارت إلي أن الأهالي لايريدون سوى حقهم العادل والشعور بالاستقرار الاجتماعى، وهو الأمر الذى يشدد عليه الرئيس السيسي دائما، ويوجه الحكومة بشأنه في كل خطاباته وقراراته.