/672333/انتصار-السيسي-تابعت-بحماس-فعاليات-النسخة-الرابعة-من-منتدى-شباب-العالم-وأتطلع-للنسخة-الخامسة

قالت السيدة انتصار السيسي، أنها تابعت بكل فخر واعتزاز فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مضيفة: قد كنا في احتياج إلى حوار صريح ومباشر مثل هذا حول مستقبل العالم ما بعد الجائحة وخطر التغيرات المناخية، وقد وفر المنتدى، بأفكار شبابه، فرصة لهذا بشهادة الجميع.

دوت الخليج

وتابعت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:لا يفوتني هنا أن أتوجه بكل تحية للمشاركين في المنتدى، فقد استمتعت بالحوارات والنقاشات الثرية مع قادة المستقبل.

انتصار السيسي: اتطلع للنسخة من منتدي شباب العالم

وهنأت منظمي المنتدى على النجاح الفائق في اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، مضيفة: أتطلع للنسخة الخامسة بإذن الله، ودائما وأبدا دوت الخليج بعزيمة شبابها.

حفل ختام منتدى شباب العالم وإطلاق النصب التذكارى لإحياء الإنسانية

وكان قد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حفل ختام منتدى شباب العالم، وإطلاق النصب التذكارى لإحياء الإنسانية.

كما شهد الرئيس السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث بدء بكلمة مُسجلة من السيدة فيكتوارتوميغاداغبى، رئيس وزراء دولة توجو، يليها كلمة للسيد جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، يليها عرض فيلم ملخص لفعاليات المنتدى في نسخته الرابعة، ثم عرض لاثنين من الشباب المشاركين في المنتدى وهم، محمد تيسير، من مصر، وتمار أنزينزي، من جورجيا.

منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر،