/672334/انطلاق-مبادرة-الشباب-والرياضة-اللياقة-الصحية-والكفاءة-الإنتاجية-للعاملين-بالقطاع-الحكومي

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انطلقت أمس فعاليات المشروع القومى ( اللياقة الصحية والكفاءة الانتاجية للعاملين بالقطاع الحكومى) تحت شعار"كفاءتك في لياقتك"للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف والهيئات الرياضية والشبابية التابعة لها ،والذي تنفذه وحدة الطب الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بالتعاون الادارة المركزية للطب الرياضي بالوزارة ومبادرة"لحد عندك" لنشر الوعي التغذوي ضمن المرحلة الثانية للمشروع الذي أطلقتها الوزارة ويشمل 5محافظات من بينها بني سويف

انطلاق مبادرة الشباب والرياضة اللياقة الصحية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي

حيث أوضح مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب أنه قد تم "أمس" تنظيم ندوة توعوية بقاعة المبنى الاجتماعي بنادي بني سويف الرياضى، وحاضر فيها :الدكتورة وفاء موسى مدير عام وحدات الطب الرياضى بالوزارة،الدكتورة ولاء القبيصى أخصائى التغذية بالمعهد القومى للتغذية،الدكتور مختار أمين أستاذ علم النفس الرياضى وعميد كلية الربية الرياضية جامعة بنى سويف سابقا الدكتورأحمد عبد التواب السعودى أخصائى التأهيل البدنى الحركى بالوزارة ،وبحضور اللواء سامى توفيق رئيس النادى عضو مجلس النواب ،الدكتورشريف البرنس أخصائى العلاج الطبيعى بالوزارة والاستاذأحمد عبدالله أخصائى رياضى بالوزارة والاستاذ خالد مرجان مدير وحدة الطب الرياضة والعاملين بالوحدة ولفيف من السادة العاملين بالمديرية

ويرتكز المشروع على عدة محاور أهمها برامج التوعية بالتغذية واللياقة الصحية واللياقة البدنية والإصابات المهنية وضغوط العمل والحياة اليومية والإعداد المهني ورفع الكفاءة الإنتاجية. ، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية والقياسات الصحية من خلال الاستعانة بوحدة الطب الرياضي من خلال إجراء قياسات (طول ، وزن ،مكونات الجسم) وتحاليل طبية (سكر ،نسبة الدهون ..) من قِبل المتخصصين، فضلاً عن تنفيذ ندوات تثقيفية وإرشادية عن أساليب التغذية السليمة والصحية، وأهمية ممارسة بعض الأنشطة الرياضية في الحفاظ على اللياقة الصحية والبدنية والنفسية ودورها في رفع كفاءة العمل

من جانبه أثنى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على المشروع الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، والذي يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأهمية تنفيذالعديد من المبادرات التي تستهدف رفع اللياقة البدنية للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة من خلال الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة ونشر ثقافة التغذية السليمة من أجل الحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة. ورفع معدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين