/672311/الصحة--فحص-9-ملايين-ألف-طالب-ضمن-مبادرة-الكشف-المبكر-لطلاب-المدارس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أن مبارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، قامت، منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم، بفحص 9 ملايين و160 ألفاً و324 طالباً من طلاب المرحلة الابتدائية، بمختلف مدارس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

دوت الخليج

فحص 15 مليون طالب:

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان له صباح اليوم، إن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

المسح الطبي لطلاب المدارس :

وأضاف "عبدالغفار" أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

هذا وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

فيما قال الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغت 2400 فريق، يتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.