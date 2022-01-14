جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 12 ألفا و217 طفلاً حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال حديثى الولادة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بصحة الطفل المصرى وتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان، والتى تنفذ بجميع مراكز المحافظة تحت رعاية أسامة القاضى، محافظ المنيا.





وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، مشيرا إلى إنه تم فحص 270 ألفا و282 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمحافظة، أنه فى حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة؛ لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن مبادرة ضعف السمع.. صحة المنيا: فحص وعلاج 12 ألف طفل فى شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.