افتتاح 6 مساجد بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، 6 مساجد منها الإحلال والتجديد وتم فرشها بواسطة وزارة الأوقاف.





وذكرت مديرية أوقاف كفر الشيخ، فى بيان لها، أن المساجد ضمت: مسجد جمال الدين مدكور بمدينة بلطيم، ومسجد الرحمة بقرية الكوم الطويل، ومسجد عزبة سلامة، ومسجد الهدى بمركز بيلا، ومسجد راشد القديم بمركز فوه، ومسجد الشعراوى بمركز الرياض. وأوضحت أنه تم إحلال وتجديد هذه المساجد بالجهود الذاتية لأبناء القرى الواقع فى نطاقها المساجد.

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