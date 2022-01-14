افتتاح أول وحدة لعلاج العيوب الخلقية للقلب بمستشفى بنها التعليمى (صور)

جدة - نرمين السيد - قدمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم أولى ثمرات خطتها الشاملة لتقديم الخدمات الطبية النوعية والمميزة بجميع وحداتها على مستوى الجمهورية وذلك بافتتاح وحدة علاج العيوب الخلقية للقلب بالقسطرة للأطفال والكبار بمستشفى بنها التعليمى بالقليوبية.





وقال أ. د. محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إن افتتاح هذه الوحدة يأتى ضمن خطة الهيئة لإنشاء وحدات متكاملة داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة المتتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لإتاحة تقديم خدمات طبية ذات طابع خاص لمواطنى تلك المحافظات، تيسيرا عليهم حتى يتجنبوا مشقة الانتقال والسفر للعلاج بمستشفيات القاهرة، وتأتى هذه الخطة للاستفادة من الخبرات العلمية والطبية التى يتمتع بها الكوادر الطبية بوحدات الهيئة، ولنقل هذه الخبرات لأجيال جديدة لخدمة المريض المصرى فى أقرب مكان متاح له.

وأوضح أنه تم اليوم افتتاح وتشغيل أول وحدة لعلاج العيوب الخلقية للقلب باستخدام القسطرة للأطفال والكبار بمستشفى بنها التعليمى، لخدمة أهلنا من المرضى بمحافظات الدلتا ومحافظة القليوبية، وذلك تتويجا لجهد شاق بذله أبناء الهيئة خلال الفترة الماضية فى التدريب والتنسيق بين أطباء المستشفى وكوادرنا الطبية المتميزة من استشاريين وخبراء بمعهد القلب القومى، للاستفادة من خبراتهم الواسعة فى هذا المجال، وحتى يشعر المريض كأنه يتلقى هذه الخدمة بمعهد القلب بالجيزة دون أن يتكبد عناء السفر، علما بأن جميع هذه الخدمات الطبية المتميزة ستقدم بدون تحمل المريض أى مقابل لأول مرة داخل المحافظة.

وأضاف د. فوزى أن الخطوة القادمة افتتاح وحدة أخرى لتقديم نفس الخدمة بمستشفى قفط التعليمى لخدمة أهلنا من المرضى بجنوب الوادى ومحافظات الصعيد.

وأفادت أ. د. فاطمه الشباسى مدير مستشفى بنها التعليمى بأنه لأول مرة بمحافظة القليوبية وبمستشفى بنها التعليمى تم إجراء عمليتين لغلق ثقب بين الأذينين بالقلب عن طريق القسطرة العلاجية، حيث تم التنسيق والتعاون الكامل بين أطباء المستشفى وكوادرنا المتميزة بمعهد القلب القومى، إذ تم إجراء العمليات بواسطة نخبة من الاستشاريين بمعهد القلب القومى وعلى رأسهم ا.د رانيا أبو شقة استشارى ورئيس قسم قلب الامراض الخلقية وقلب الأطفال بمعهد القلب، وا.د نادر بطرس استشارى القلب، ود. هشام عبد الله أخصائى الأطفال بالتعاون مع فريق القسطرة القلبية لمستشفى بنها التعليمى بقيادة د. وائل مقلد رئيس قسم القلب وفريق التخدير بقيادة د. إيهاب سعيد رئيس القسم ود. طاهر عبد الرحيم استشارى التخدير وفريق من أطباء التخدير وفنيو القسطرة وفريق التمريض بالقسطرة، وسيتم استقبال المرضى بعيادة العيوب الخلقيه للأطفال والكبار يوم الخميس اسبوعيا تحت اشراف اساتذة معهد القلب القومى.

وقالت أ. د. رانيا أبو شقة استشارى ورئيس قسم قلب الأطفال بمعهد القلب القومى إن اجراء مثل هذه العمليات باستخدام القسطرة القلبية هو البديل الأحدث لجراحة القلب المفتوح لهذه الحالات من مرضى عيوب القلب الخلقية، وقمنا بإجراء الجراحة لطفلين دون الثانية من العمر بنجاح طبقا لأحدث المعايير العلمية حيث تم بدون جراحة قلب مفتوح وسيغادروا المستشفى فى غضون 48 ساعة.