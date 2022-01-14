ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 1309 حالات بقرية أبنود فى قنا

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وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1309 حالات بواقع "392 حالة جراحة العيون، 379 حالة طب أطفال، 314 حالة أمراض باطنة، 100 حالة جراحة عامة، 72 حالة أمراض نساء وتوليد، 52 حالة تنظيم أسرة".
وأضاف الداودى بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ 111 حالة، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 104 مواطنين بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.
وأشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه القافلة تعد ثانى قافلة تنظمها المديرية منذ بداية العام الميلادى الجديد حيث تم الكشف على 1004 حالة خلال القافلة الاولى، مؤكدا أنه تم وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام، نستهدف من خلالها القرى والنجوع الأكثر احتياجا.
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