جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظرا للطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة.





وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. وشدد وكيل الوزارة على مديرى العموم بالمديرية "الطب الوقائى، والطب العلاجى، والصيدلة"، بالعمل على مدار الساعة، وإستمرار إنعقاد لجنة الأزمات وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، للاستعانة بهم فى الحالات الطارئة، مع توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة، كما شدد وكيل الوزارة على تأمين مصادر المياه والكهرباء بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للإستعداد فى حالة الطوارئ، بزيادة عدد سيارات الإسعاف بمداخل ومخارج محافظة الشرقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء جديد من صحة الشرقية لمواجهة الطقس السيئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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