أسيوط تستكمل تركيب الإنترلوك ضمن خطة التطوير

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال تركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع والحارات الضيقة بحى غرب أسيوط، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبى بمنحه مفوضة من بنك الإستثمار الأوروبى.





ويشرف على إدارة الأعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومديرية الإسكان، بحسب بيان للمحافظة. ولفت المحافظ إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للامكانات المتاحة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. من جانبه، أوضح محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط، أنه جار تركيب بلاط الإنترلوك فى حارات بمنطقة عزبة الطرح بجوار المدرسة الإسلامية وحارة المغربى من سوق الخضار خلف المدرسة الخيرية عقب رفع كافة المخلفات والمعوقات وتمهيد وتسوية تلك الشوارع وفرش تربة بهذه المنطقة وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بالحى خاصة مع صعوبة رصفها بالطرق التقليدية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى توجيهات عصام سعد محافظ أسيوط المستمرة بمتابعة أعمال التطوير والتجميل والمرور الدورى والإشراف المباشر والتواجد الميدانى لمتابعة مراحل العمل أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة.

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