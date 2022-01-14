عاجل- الداخلية: تحويل السيارات للغاز فى أسوان مجانا تنفيذا لتوجيهات الرئيس

جدة - نرمين السيد - وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بدعم مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان بما يظهر عظمة الحضارة المصرية والتراث والطبيعة المتميزة لتلك المحافظة كونها من منابع الحضارة المصرية القديمة وأحد أهم المقاصد السياحية لما تضمه من معالم حضارية وأثرية هامة وطبيعة ومكانة خاصة بين الوجهات السياحية.

حيث تم إعداد مراكز فنية مخصصة لتلك المبادرة لمواكبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذى يوافق 15 يناير الجارى، وذلك فى إطار تحويل محافظة أسوان لمدينة خضراء صديقة للبيئة.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بمشاركة أجهزة الوزارة المختلفة والشركات المتخصصة فى هذا المجال بتنفيذ المبادرة والتى انطلقت فعالياتها فى الثالث من شهر يناير الجارى وتضمنت تحويل عدد من سيارات الأجرة والتى تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعى وقد بلغ إجمالى عدد السيارات التى تم تحويلها قرابة (800) سيارة حتى حينه، كما تضمنت المبادرة تقديم خدمات لرفع كفاءة السيارات بالمحافظة.

هذا إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمشاركة الجهات المعنية بالوزارة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بتطبيق وتعظيم الهوية البصرية لمحافظة أسوان (حيث قامت بوضع ملصقات على سيارات الأجرة بكافة أنواعها من خلال وضع الخطوط والألوان والصور الحضارية التى تتمتع بها المحافظة من مناظر طبيعية ونيلها العظيم لتكوين صورة ذهنية موحدة، بالإضافة إلى وضع تلك الملصقات على المركبات والمنشآت الشرطية بالمحافظة) وتقديم كافة المساعدات الفنية واللوجيستية اللازمة.

ولاقت المبادرة ترحيباً واسعاً من أهالى المحافظة وقدموا الشكر والتقدير للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على ما يُقدم من مجهودات هدفها الأسمى ترسيخ دعائم الحياة الكريمة والارتقاء بمستوى الخدمات والإمكانيات للتيسير ورفع العبء عن كاهل المواطنين والمساهمة الفاعلة فى تحقيق جودة الحياة المجتمعية.