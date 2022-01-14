مشروعات قومية.. قصة نجاح جامعة الملك سلمان بالطور

جدة - نرمين السيد - ويتميز موقع الجامعة بفرع الطور بموقعه الجغرافى الفريد، وامتلاكه للمقومات التعليمية، والرياضية، والثقافية، والمعيشية، بما يجعله بيئة تعليمية مُتميزة.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن إنشاء فرع الطور بجامعة الملك سلمان الدولية يأتى استجابة لرؤية القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء، وحماية الأمن القومى المصرى، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية التى يستفيد منها المواطنون، مشيرًا إلى أهمية فرع الجامعة بالطور؛ لكونه يضم كليات وبرامج متميزة فى القطاع الصحى والهندسى والتكنولوجى، ويعتمد على كل وسائل التعليم الذكى والتكنولوجيا الحديثة.

ويُقام المقر الرئيسى للجامعة بمدينة الطور على مساحة 200 فدان فى المرحلة الأولى، بتكلفة تبلغ 5.25 مليار جنيه، ويحتوى على كليات: (الهندسة، الصناعات التكنولوجية، الطب، طب الأسنان، التمريض، علوم وهندسة الحاسب)، ويُوجد بالمقر الرئيسى منطقة متكاملة للألعاب الرياضية، تحتوى على ملاعب مكشوفة، وصالات للألعاب المغطاة، وحمام سباحة أوليمبى، ومركز للمؤتمرات.

وأشار د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إلى أن فرع الجامعة بمدينة الطور يضم العديد من المجالات والبرامج الحديثة والمتميزة، منها:

مجال الطب ويضم برنامجى (الطب، والجراحة).

مجال طب الأسنان ويضم (برنامج الأسنان).

مجال علوم وهندسة الحاسبات: ويضم 3 برامج ( المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الذكاء الاصطناعى، علوم الحاسب، ويضم تخصصات تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات).

مجال العلوم الهندسية، ويضم برامج: (هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، العمارة، هندسة الحاسب، هندسة الذكاء الاصطناعى).

مجال الصناعات التكنولوجية، ويضم برامج (تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة).

وأضاف حسين أن فرع الجامعة بالطور يُتيح لطلابه حزمة من الأنشطة الرياضية، والمسابقات، وأنشطة الرحلات الداخلية والخارجية، والنوادى الفنية والثقافية، والنوادى العلمية، والندوات التعريفية، خاصةً فيما يتعلق بالتوظيف ومُتطلبات سوق العمل، وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

وأكد محمد شعيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، استفادة فرع الجامعة بالطور من الشراكات الدولية والإقليمية للجامعة، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لاستخدام المستشفى التعليمى التابع للوزارة بمدينة الطور كمستشفى تعليمى لصالح الجامعة، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الصناعية ومراكز البحوث المُتخصصة؛ لإثراء قطاع البحوث والتطوير بفرع الجامعة بالطور.

و أكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن فرع جامعة سلمان بمدينة الطور يمثل خطوة طموحة فى تعزيز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ لامتلاكه المقومات المادية والعلمية والتعليمية، التى تسهم فى توفير المناخ التعليمى المناسب، والاستفادة من الثروات الطبيعية لسيناء، وإثراء السياحة بها، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة بالتوسع فى إنشاء المشروعات القومية للتعليم العالى بكافة ربوع الوطن، يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).