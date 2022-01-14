أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن فخرها واعتزازها بعد متابعة فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"،: "بكل فخر واعتزاز تابعت بحماس فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، فقد كنا فى احتياج إلى حوار صريح ومباشر مثل هذا حول مستقبل العالم ما بعد الجائحة وخطر التغيرات المناخية، وقد وفر المنتدى، بأفكار شبابه، فرصة لهذا بشهادة الجميع". حساب السيدة انتصار السيسى وأضافت: "ولا يفوتنى هنا أن أتوجه بكل تحية للمشاركين فى المنتدى، فقد استمتعت بالحوارات والنقاشات الثرية مع قادة المستقبل، وإننى إذ أهنئ منظمى المنتدى على النجاح الفائق فى اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، فإننى أتطلع للنسخة الخامسة بإذن الله، ودائما وأبدا تحيا مصر بعزيمة شبابها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيدة انتصار السيسي عن منتدى الشباب: كنا نحتاج لحوار صريح حول مستقبل العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.