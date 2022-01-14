/672340/التنبؤ-بالفيضانات-يكشف-توقعاته-عن-موجة-الأمطار-والطقس-السيء-المرتقبة

نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري والموارد المائية، توقعاته عن حالة الأمطار خلال 3 أيام على مستوى أنحاء الجمهورية، بداية من اليوم الجمعة، حيث تشير التوقعات ومخرجات النماذج الخاصة بالأمطار، إلى ما يلي:

دوت الخليج

الجمعة 14 يناير :

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البحر الأحمر ومحافظات الوجه البحري، لسقوط أمطار خفيفة، تتراوح من 1-5 مم، وقد تصل إلى القاهرة.

السبت 15 يناير :

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا لسقوط أمطار متوسطة، قد تصل إلى 10 مم، بينما تتعرض باقي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم.

الأحد 16 يناير :

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم، فيما تتعرض باقي السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحري والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم وقد تصل إلى شمال الصعيد.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة :

هذا وقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان رسمي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توضح فيه حالة طقس الـ 72 ساعة المقبلة، من اليوم الجمعة 14 يناير حتى يوم الأحد 16 يناير الجاري.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن هناك أجواء شديدة البرودة نهارًا وليلًا على شمال البلاد والغيوم تغطي سماء المناطق الشمالية وتحجب الشمس أغلب أوقات النهار مع السحب المتوسطة والمنخفضة الداكنة، مشيرة إلى أن الحرارة انخفضت الحرارة بشكل تدريجي على المناطق الشمالية الغربية بدأت حاليًا الرياح المصحوبة بكتل الهواء شديدة البرودة في الاتجاه للداخل حيث تغطي مع اليوم الجمعة جميع مناطق شمال البلاد لتعمل على تراجع تدريجي للحرارة بمناطق الصعيد.

أجواء شديدة البرودة :

وأضافت أن هناك أجواء شديدة البرودة تسود نهارًا وليلًا على المناطق الشمالية من سواحل المتوسط ومحافظات الدلتا وحتى مدن القناة وسيناء والقاهرة الكبرى وبداية شمال الصعيد، بفضل الرياح النشطة نسبيًا على فترات والتي يصحبها هبات قوية أحيانًا من حين لآخر خاصة على السواحل، والأماكن المكشوفة والمرتفعة من الداخل، يرافق تلك الرياح كتل هوائية شديدة البرودة قادمة من تركيا وأجزاء منها قادم من مناطق قطبية وأوروبا