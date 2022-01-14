/672342/إسلام-الغزولى-توصيات-منتدى-شباب-العالم-ترفع-شعار-الشباب-أولا-والتنمية-والإعمار-دائما

قال إسلام الغزولى، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، عضو المكتب السياسي للحزب، إن منتدى شباب العام بنسخته الرابعة خرج بتوصيات هامة تصب فى صالح شباب مصر والعالم، بما يمكنهم من وجودهم الحقيقى ببلادهم ومشاركاتهم فى إتخاذ القرار، مؤكدًا على أن القرارات التى عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالجلسة الختامية أكدت على أن الشباب أولا والتنمية والإعمار دائما على رأس الأولويات التي تضعها مصر في اطار رؤية إنسانية خاصة.

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جاء ذلك فى تصريحات له، مؤكدًا على توقفه أمام عدد من الجلسات التى تضمنها المنتدى بداية من الجلسة الأساسية الخاصة بالتغيرات المناخية والتى تمثل أولوية بشأن جميع دول العالم خلال الفترة الأخيرة، وأيضا جهود الرعاية الصحية بما بعهد الجائحة مرورًا بمناقشات الإعمار والتنمية والتجارب التنموية لمواجهة الفقر، ومحاكاة مجلس حقوق الإنسان وأيضا تخريج الدفعات الجديدة من الأكاديمية الوطنية للشباب، مؤكدا على أن كل هذه المناقشات والفعاليات تؤكد قناعة الدولة المصرية بالبناء والتنمية والإعمار والتغلب على إشكاليات الماضى .

ولفت مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن توصيات وتكليفات المنتدى وخاصة على مستوى إعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدنى من شأنه أن يضع مؤسسات المجتمع المدني أمام مسئوليتها الوطنية تجاه الدولة المصرية، لاسيما وأن الرئيس أعلن اليوم عن إنشاء حوار تفاعلي أطرافه هم الدولة والشباب والمجتمع المدني، وأيضا إعلاء الدور الإقليمي والريادي لمصر من خلال الإعلان عن إعداد برامج تدريبية متخصصة بريادة الأعمال والتكنولوجيا من الأكاديمية الوطنية للشباب العربى والإفريقي إنطلاقا من الدور المنتظر من مصر وهذا هو جزء من أهمية المنتدى.

إسلام الغزولى: توصيات المنتدي تضع مصر أمام مسئوليتها تجاه محيطها الإفريقي والإقليمى

كما ترجمت التوصيات بشكل فعال اهتمام مصر بالتغيرات المناخية وأشركت شباب مصر وشباب العالم في التحضير لقمة المناخ كما أنها من شأنها أن تدعم جهود وإبتكارات الشباب من خلال تفعيل مبادرة إدارة المنتدى لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الحكومة وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية. فى السياق ذاته أكد إسلام الغزولي بأن التوصيات تضع مصر أمام مسئوليتها تجاه محيطها الإفريقي والإقليمى حيث تكليف رئاسة الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إقليمى لمبادرات التنمية المصرية فى إطار المسئولية تجاه محيطنا الإفريقيى والإقليمى وأيضا تكليف رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات الدولة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية مصر لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا، مشيرا إلى أن هذه التحركات تؤكد الإيمان الحقيقى لمصر بالتنمية والسلام ونبذ كافة الصراعات وأشكالها بالمنطقة والعالم.