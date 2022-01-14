رايحه أفرَّحه واقوله نام مرتاح.. أرملة مهندس الدقهلية تزور قبر زوجها بعد الحكم بإعدام القاتل

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأرملة مهندس الدقهلية، خلال زيارتها لقبر زوجها في اليوم التالي للحكم على الجاني بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

دوت الخليج

رسالة أرملة مهندس الدقهلية إلى زوجها :

وقالت أرملة المهندس الراحل، خلال زيارتها لقبر زوجها :"أنا جيت له النهار ده أفرَّحه وأقوله نام وأنت مرتاح اللي غدر بك أخد جزائه".

هذا وأظهرت الصور المتداولة، أرملة المهندس الراحل، وهي تتحدث معه قبر زوجها بوجه غطاه البكاء وملابس متشحه بالسواد، فيما علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصور، داعين الله بالرحملة للمهندس الدقهلية الذي قًتل غدرًا على يد صديقه، وتم العثور على جثته مُلقاه أسفل كوبري الجامعة بمحافظة الدقهلية.

المحكمة تحيل أوراق المتهم بقتل صديقه إلى المفتي :

هذا وقضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، أمس الخميس، على المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف الشربيني، والذي عُثر عليه أسفل كوبرى الجامعة، بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وكانت قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني، والذي عُثر عليه أسفل كوبرى الجامعة، بمدينة المنصورة، إلى جلسة اليوم للمرافعة.

أصل الحكاية :

وتعود أحداث القضية، إلى يوم الأربعاء، الأول من سبتمبر الماضي، عندما اختفى المهندس أحمد عاطف الشربيني ابن قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، الذي يعمل معيدًا بكلية الهندسة جامعة المنصورة، عقب مكالمة تليفونية مع زوجته دعاء عبد العزيز، حيث كانت على وشك ولادة الطفل الثاني، فخرج زوجها لمقابلة أحد أصدقائه، للحصول منه على مبلغ 80 ألف جنيه، حيث كان بينهما معاملات مالية، ولاحتياجه أموال لسداد تكاليف عملية الولادة.