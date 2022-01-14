/672345/النائبة-سناء-السعيد-تتقدم-بطلب-إحاطة-عن-فساد-مسابقة-أوائل-الطلبة-بأسيوط

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم ضد الفساد الذي شاب مسابقة أوائل الطلبة بمحافظة أسيوط.

دوت الخليج وقالت السعيد في طلبها، أن مسابقة أوائل الطلبة بمحافظة أسيوط أدارها وكيل الوزارة بشكل غير تربوي أساء للمسابقة وأوجد احتقاناً بين الطلاب والإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضافت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مسابقات أوائل الطلبة هدفها إشاعة روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، ولكن إدارتها بشكل غير تربوي ومتحيز يسيء للعملية التعليمية ويخلق احتقاناً بين الطلاب والمدارس والإدارات.

سناء السعيد: مسابقات أوائل الطلبة هدفها إشاعة روح التنافس الإيجابي بين الطلاب

وأشارت السعيد، أن الدور النهائي شهد فوز إحدى المدارس ولكن تم إعادة أسئلة اللغة الإنجليزية لتمكين مدرسة غيرها من الفوز، بعد أن كانت المدرسة الأولي فائزة بـ٣ درجات كاملة، وبعد الاعادة تعادلت المدرستان وتم اعطاء سؤال ترجيحي لتمكين المدرسة الاخرى من الفوز، مطالبة بإعادة الدور النهائي تحت إشراف موجهين من الوزارة.

حفل ختام منتدى شباب العالم وإطلاق النصب التذكارى لإحياء الإنسانية

وكان قد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حفل ختام منتدى شباب العالم، وإطلاق النصب التذكارى لإحياء الإنسانية.

كما شهد الرئيس السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث بدء بكلمة مُسجلة من السيدة فيكتوارتوميغاداغبى، رئيس وزراء دولة توجو، يليها كلمة للسيد جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، يليها عرض فيلم ملخص لفعاليات المنتدى في نسخته الرابعة، ثم عرض لاثنين من الشباب المشاركين في المنتدى وهم، محمد تيسير، من مصر، وتمار أنزينزي، من جورجيا.

منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر،