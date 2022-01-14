حصاد قوافل الأزهر الدعوية والطبية والإغاثية 2021

جدة - نرمين السيد - ووجه فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جميع الإدارات والقطاعات المعنية بالأزهر بتكثيف عملها ليواصل الأزهر مسيرته الإنسانية لخدمة المجتمع المصرى وشعوب الدول الأكثر احتياجا، فأوفد الأزهر خلال هذا العام 25 قافلة طبية وإغاثية، محملة بــــ 479 طنا من الأدوية والمواد الإغاثية، إلى مختلف المحافظات الحدودية والنائية، وعدد من الدول العربية والأفريقية، استفاد من خدماتها 54051 شخصا، وذلك من خلال توقيع الكشوف الطبية وإجراء العمليات الجراحية المختلفة والتى بلغ عددها 1180 عملية فى مختلف التخصصات، من أجل التخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.

وتنوعت قوافل الأزهر، التى انطلقت خلال عام 2021، تحت إشراف فضيلة أ.د محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل بالأزهر، ما بين قوافل طبية وإغاثية ودعوية قدمت خدماتها فى الداخل والخارج، وذلك على النحو التالى:

القوافل الخارجية

خلال 2021 أطلق الأزهر قوافل طبية وإغاثية إلى دول ( تشاد – فلسطين – الصومال)، تم خلالها توقيع الكشوف الطبية على الآلآف من مواطنى تلك الدول، بواسطة نخبة من أطباء جامعة الأزهر فى العديد من التخصصات،كما تم صرف الأدوية اللازمة لهم، بجانب ذلك قام أطباء جامعة الأزهر بإجراء العديد من العمليات الجراحية التى كان يصعب إجراؤها فى تلك المناطق، نظرا لعدم وجود الأطباء المتخصصين.

وفى 21 مارس 2021 أوفد الأزهر قافلة إغاثية إلى دولة تشاد، برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر والقوافل الطبية والإغاثية، حيث تم توزيع 13 طنا من المساعدات الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية فى دولة تشاد الشقيقة؛ لرسم البسمة على وجوههم مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وفى 3 أكتوبر من نفس العام أوفد الأزهر قافلة أخرى طبية تخصصية إلى دولة تشاد الشقيق، حيث قام أعضاؤها من أساتذة طب جامعة الأزهر بتوقيع الكشف الطبى على ما يقرب من 5 آلاف حالة مرضية، وإجراء نحو 400 عملية جراحية شملت تخصصات العيون والجراحة العامة والأورام والأطفال والنساء والتوليد، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 2 طن مستلزمات طبية وعلاجية، وسط سعادة بالغة من المواطنين الأشقاء فى تشاد، الذين عبروا عن جزيل شكرهم لجمهورية مصر العربية وللأزهر الشريف، على ما قدموه وما يقدموه من دعم شامل تمثل فى قوافل طبية وإغاثية قبل ذلك، إضافة إلى مساعدتهم فى تأسيس كلية للطب البشرى والعلوم الصحية على غرار كليات الطب بجامعة الأزهر، مؤكدين أن مصر الأزهر ستظل هى القلب الكبير الذى يستوعب جميع الدول الشقيقة فى القارة السمراء.

وفى 20 مايو 2021 أطلق الأزهر بتوجيهات عاجلة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أكبر قافلة إغاثية إلى قطاع غزة، تضامنا مع الأشقاء فى فلسطين وقطاع غزة جراء العدوان الذى تعرض له القطاع من قبل الكيان الصهيونى المحتل، وذلك فى إطار دور مؤسسة الأزهر التاريخى والدائم فى دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، والتضامن مع الشعوب ونشر روح الإخاء والتلاحم بين أبناء الأمة، حيث حملت القافلة 150 طنا من المواد الإغاثية والطبية والغذائية الضرورية إلى غزة، كما ضمت القافلة مجموعة من علماء الأزهر، يحملون رسالة تقدير ومودة من شيخ الأزهر وعلمائه وطلابه ومنتسبيه إلى أشقائنا فى دولة فلسطين الشقيقة.

كما أرسل الأزهر فى 24 يونيو 2021، قافلة أخرى إلى غزة محملة بـ 15 طنا من المستلزمات الطبية والعلاجية، وذلك استمرارا للدور التاريخى الذى يقوم به الأزهر تجاه القضية الفلسطينية والتضامن مع أشقائنا، متمنيا نصرة الشعب الفلسطينى وزوال الاحتلال الغاشم.

وفى 10 سبتمبر 2021 أرسل الأزهر الشريف قافلة إغاثية إلى دولة الصومال الشقيق، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بإرسال قافلة إغاثية ومعها مجموعة من المتخصصين لدراسة الخريطة الصحية فى الصومال.

وخلال عام 2021 أطلق الأزهر العديد من القوافل الطبية والإغاثية التى ضمت نخبة متميزة من أساتذة طب جامعة الأزهر فى مختلف التخصصات، إلى مختلف محافظات مصر، وأبرزها سوهاج والجيزة وجنوب سيناء والأقصر ومطروح وحلايب وشلاتين، حيث قامت تلك القوافل بتوقيع 49593 كشفا طبيا، وإجراء 1180عملية جراحية بالمجان، فى تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والنساء، والرمد، والعظام، والمسالك البولية، والأسنان، إضافة إلى صرف الأدوية بالتعاون مع وزارة الصحة، وسط إقبال كبير من أهالى الواحات الذين حرصوا على الاستفادة من خدماتها.

كما أجرى أطباء القوافل الطبية الأزهرية عددا كبيرا من عمليات المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية، وكذلك عمليات استخراج حصوات الحالب بالمناظير الجراحية، إضافة إلى العديد من العمليات الجراحية الأخرى.

ولم تكتف قوافل الأزهر بتقديم الخدمات الطبية والإغاثية فى الداخل والخارج، بل حرص الأزهر على مشاركة علماء الدين فى مرافقة جولات تلك القوافل من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، والتصدى لمحاولات العبث بعقول الشباب من قبل المتطرفين، فضلا عن ترسيخ الهوية الوطنية فى نفوسهم لإعداد أجيال من الشباب قادرة على مواجهة الشائعات، وذلك فى إطار المنهج الوسطى الذى يتبناه الأزهر الشريف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها الدين الإسلامى الحنيف.