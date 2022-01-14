اكتشافات مبهرة بـ معبد ملايين السنين فى الأقصر (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية برئاسة الدكتورة هوريج سوروزيان، خلال الموسم الأثرى الحالى أثناء الأعمال الجارية بشروع ترميم تمثالى ممنون والمعبد الجنائزى للملك أمنحتب الثالث المعروف باسم "معبد ملايين السنين" بالبر الغربى بالأقصر، فى الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالين ملكيين على هيئة أبو الهول و الالهة سخمت، هذا بالإضافة إلى الكشف عن بقايا جدران وأعمدة مزخرفة بمناظر احتفالية وطقسية.





نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية برئاسة الدكتورة هوريج سوروزيان، خلال الموسم الأثرى الحالى أثناء الأعمال الجارية بشروع ترميم تمثالى ممنون والمعبد الجنائزى للملك أمنحتب الثالث المعروف باسم "معبد ملايين السنين" بالبر الغربى بالأقصر، فى الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالين ملكيين على هيئة أبو الهول و الالهة سخمت، هذا بالإضافة إلى الكشف عن بقايا جدران وأعمدة مزخرفة بمناظر احتفالية وطقسية.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أنه من بين القطع المكتشفة أجزاء من تمثالين ضخمين للملك أمنحتب الثالث من الحجر الجيرى على هيئة أبو الهول، مرتديا غطاء الرأس النمس واللحية الملكية، وقلادة عريضة حول العنق والذى تم العثور عليهما فى المنطقة الخلفية لبوابة الصرح الثالث.

وأشار إلى أن جميع القطع الخاصة بهذين التمثالين قد خضعت لعمليات دقيقة من التنظيف والتقوية والترميم، والتى أظهرت وجود نقش بمنطقة الصدر يحمل الاسم الملكى لامنحتب الثالث وهو "محبوب المعبود آمون رع".

وأضاف أن البعثة عثرت أيضا على 3 تماثيل نصفية من الجرانيت الأسود للإلهة سخمت، عند واجهة الفناء المفتوح، وصالة الأعمدة الكبرى للمعبد.