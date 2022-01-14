زراعة 1110 أفدنة فول وعدس بدمياط لتلبية طلبات السوق المحلية

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بدمياط المهندس رفعت طه -فى بيان اليوم الجمعة- إن المساحة المنزرعة بالفول البلدى تبلغ 1100 فدان، بينما تمت زراعة 10 أفدنة من محصول العدس بالمحافظة وهذه تجربة جديدة لزراعة العدس فى محافظة دمياط بهدف التوسع فى زراعة هذا المحصول لتلبية السوق المحلية حيث أثبتت التجارب نجاح زراعة العدس فى دمياط ولذلك وضعت المديرية خطة لزيادة المساحات المنزرعة.

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