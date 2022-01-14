محافظ أسوان يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين عقب صلاة الجمعة (صور)

جدة - نرمين السيد - أدى أشرف عطية محافظ أسوان اليوم صلاة الجمعة بمسجد منصور حمادة بشارع عباس فريد يرافقه اللواء إسماعيل عطية الله المحافظ الأسبق، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية، فيما ألقى خطبة الجمعة إمام المسجد الشيخ سعودى محمد بعنوان "القيم المجتمعية" والتى تؤكد على أهميتها فى حياتنا اليومية.





كما تناولت خطبة الجمعة نماذج من هذه القيم، والذى أعقبها أداء صلاة قضاء الحاجة والدعاء بأن يجمع شمل المجتمع الأسوانى على الخير والنماء والعمل بروح الفريق الواحد للإرتقاء بالمحافظة، وأن يحفظ أسوان ومصر دائماً من كل سوء ومن الجوائح والأوبئة. فيما أكد محافظ أسوان حرصه للتواجد بين المواطنين فى المناطق الشعبية والقرى والنجوع للاستماع والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم واحتياجاتهم الجماهيرية والتى تسعى المحافظة جاهدة بكل إمكانياتها لتحسين مستوى معيشة أبناءها، بينما استمع محافظ أسوان لمطالب وشكاوى المواطنين حيث وجه المسؤولين بسرعة التدخل والتعامل الفورى معها.

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