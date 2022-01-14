محافظ أسوان يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين عقب صلاة الجمعة (صور)

كما تناولت خطبة الجمعة نماذج من هذه القيم، والذى أعقبها أداء صلاة قضاء الحاجة والدعاء بأن يجمع شمل المجتمع الأسوانى على الخير والنماء والعمل بروح الفريق الواحد للإرتقاء بالمحافظة، وأن يحفظ أسوان ومصر دائماً من كل سوء ومن الجوائح والأوبئة.
فيما أكد محافظ أسوان حرصه للتواجد بين المواطنين فى المناطق الشعبية والقرى والنجوع للاستماع والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم واحتياجاتهم الجماهيرية والتى تسعى المحافظة جاهدة بكل إمكانياتها لتحسين مستوى معيشة أبناءها، بينما استمع محافظ أسوان لمطالب وشكاوى المواطنين حيث وجه المسؤولين بسرعة التدخل والتعامل الفورى معها.
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