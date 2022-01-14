رفع درجة الاستعداد القصوى بمدارس مطروح قبل انطلاق امتحانات النقل

جدة - نرمين السيد - أصدر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، تعليمات مشددة لمديرى الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس لإزالة تراكمات وآثار الأمطار الغزيرة التى اجتاحت المحافظة اليومين الماضيين.





جاء ذلك فى إطار حرص تعليم مطروح على أداء أبنائنا الطلاب الامتحانات المقرر انطلاقها لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية صباح غد السبت وسط أجواء آمنة وهادئة. وأكد مدير تعليم مطروح أن جميع المدارس على مستوى المحافظة من مدينة الحمام ومنطقة البنجر شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا، جرى تنظيم تدريبات لها على مواجهة الكوارث وكيفية التعامل الأمثل معها وتنفيذ خطة الإخلاء الكامل للمدرسة؛ بما يضمن سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين فى حالة حدوث أى طوارئ مثل: السيول والحريق وغيرها وذلك بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن مطروح. بدوره، أوضح إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام أن تعليم مطروح أصدر أمراً عاجلاً لمديرى الإدارات بتفعيل لجنة الأزمات والكوارث لمتابعة عملية رفع مياه الأمطار فى محيط المدارس وأفنيتها.

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