منافس مصر.. إصابة حارس مرمى ومهاجم ومدرب غينيا بيساو بفيروس كورونا

أعلنت بعثة منتخب غينيا بيساو إصابة 3 أفراد بفيروس كورونا خلال المسحات التى أجراها الفريق اليوم خلال المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.
ويلتقى منتخب مصر نظيره غينيا بيساو فى التاسعة مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب "أرمدى أدجيا"، فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
وكشفت البعثة عن إصابة موريس جوميز الحارس الأساسي وجوزيف مينديز مهاجم الفريق، بالإضافة إلى باسيرو كاندي المدير الفني بفيروس كورونا.
وظهرت غينيا بيساو الثلاثاء الماضي أمام السودان وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، في مباراة المجموعة الرابعة، فيما خسرت مصر من نيجيريا 1-0.
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