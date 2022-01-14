كلوب: ليفربول يفتقد محمد صلاح وماني.. وسعيد بالمباراة 350 مع الريدز

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الريدز يفتقد كثيرا للثنائي الهجومى محمد صلاح وساديو ماني خلال الفترة الحالية، بسبب مشاركتهما مع منتخبى بلادهما فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برينتفورد المقررة الأحد المقبل فى البريميرليج، "وضعنا واضح للجميع، صلاح وماني غير موجودين وهما لاعبان رائعان ونحن نفتقد لهما، بصراحة أمس لم تكن أول مرة نعانى ضد عشرة لاعبين، لقد كان هناك مباريات عانَينا فيها ضد عشرة لاعبين بوجود صلاح وماني".

وأضاف كلوب، "لدينا تقريبًا نفس القائمة التي لعبت بالأمس أمام أرسنال، وهى جاهزة لمباراة الأحد، بالأمس لم نكن جيدين كفاية ببعض اللحظات لكن هذا ليس له علاقة بغياب بعض اللاعبين، الأمر يتعلق بكيف يمكننا الأداء بشكل أفضل مع الفريق".

وتابع، "الجميع هنا يتوقع منا الفوز ونحن نتوقع الفوز ايضًا وهذه هي مهمتنا، لا بأس، لدينا تشكيلة رائعة وهنا فريق مذهل وأنا سعيد بوقتى هنا، 350 مباراة لى كمدرب لليفربول هو رقم جميل".

وعن غياب محمد صلاح وماني قال، "ليس هناك أى شيء سيئ يمكن قوله عنهما، لاعبان مذهلان جدًا لكن بالأمس لم نفتقد للسرعة، لم تكن تلك المشكلة لأن أرسنال كان يدافع بعُمق فأين يمكننا الجرى؟ علينا بناء اللعب تمامًا مثلما لعبنا ببداية المباراة بالأمس".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة عن المتصدر مانشستر سيتي.