وزارة البيئة تشارك في إعداد سفراء المناخ (صور)

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كشفت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن موعد الانتهاء من تدريب الدفعة الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ نهاية الأسبوع القادم وسوف يمتد التدريب إلي الإسبوع القادم علي تدريبات عملية.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي التي شاركت الكلية في اطلاقها، وذلك تحت رعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وذلك بالاشتراك مع وزارة البيئة لمدة أسبوعين حيث بدأ البرنامج من يوم الجمعة الماضي ٧ يناير ٢٠٢٢.

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جدير بالذكر مشاركة أن الإدارة المركزية للمناخ بوزارة البيئة في تدريب سفراء المناخ حيث قامت الدكتورة ليديا بتغطية الجوانب التدريبية الخاصة بموضوع التغيرات المناخية وسبل المواجهة من خلال جهود وزارة البيئة والدولة المصرية وذلك يوم الأربعاء الماضي.

وكان برنامج الأسبوع الأول للتدريب الذي بدأ يوم الجمعة الماضي بمقابلة شخصية مع المتدربين أجرتها عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية الدكتورة نهي سمير.دنيا ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي الدكتور مصطفي الشربيني حيث تعد شرطا اساسيا للقبول ويتم فيه اختيار متدربين ملهمين ومؤثرين في المجتمع ولديهم القدرة علي التواصل المجتمعي .

واهتم التدريب في الاسبوع الاول بالجانب النظري، الذي أشمل علي محتوي علمي قوي في مفهوم المناخ والتغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة والجغرافيا المناخية وأثر التغيرات المناخية علي الصحة العامة ونقص الغذاء والمياه والمحاصيل الزراعية والاحياء المائية والتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاعلام المناخي.

بينما الأسبوع القادم فسوف تكون الدراسة فيه عملية ويقدم فيه المتدربين أبحاث ودراسات فيما قاموا بدراسته في الأسبوع الاول وسوف يتم مناقشة هذه الأبحاث عمليا من خلال لجنة علمية برئاسة عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية واختيار أفضل ثلاثة أبحاث لعرضها خلال احتفالية التخرج في اجازة نصف العام الدراسي.

وسيتم في هذا الأسبوع تدريب سفراء المناخ علي كيفية حساب البصمة الكربونية الفردية من خلال تطبيق علي الموبيل ومشاركة البصمة الكربونية بالمتوسط العالمي واتخاذ الإجراءات من جانب المتطوعين بتخفيض، وأهم جوانب التدريب العملي زيارة المتدربين لهيئة الأرصاد الجوية لتدريبهم علي كيفية التنبؤ بأحوال الطقس باستخدام الرادار والتنبؤ بحالة المناخ حتي نهاية القرن علي الخرائط التفاعلية لهيئة الأرصاد الجوية، وأيضا التدريب في وحدة التحول الاخضر التي أنشأتها كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس وكيفية مساهمة إعادة التدوير في الحفاظ علي البيئة.

وأكدت الدكتور نهي سمير دنيا، أن التدريب اهتم بالجوانب النظرية والتطبيقية، حيث اشتمل الجانب الأول على الإطار النظرى، من خلال إلقاء مجموعة من المحاضرات النظرية، والتى تم من خلالها تسليط الضوء على الاقترابات العلمية المناخية المتبعة عالميا، وأنواع الدراسات في مجال التغيرات المناخية، وقالت أيضا أننا نستعد بالشباب المتطوعين من سفراء المناخ للمساهمة في التوعية المناخية لترشد الطاقة والمياه ومحو الامية الكربونية للأفراد وخاصة أن مصر سوف تقوم بتنظيم COP27 في نوفمبر القادم وان بريطانيا قد قامت بتاهيل ١٠ الألف سفير مناخ متطوع قبل تنظيمها COP26