/672337/كورونا-يضرب-منتخب-تونس-قبل-لقاء-موريتانيا-بكأس-أمم-إفريقيا-بالكاميرون

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن وجود 6 حالات إصابة بفيروس كورونا، داخل صفوف منتخب بلاده، قبل يومين من مواجهة موريتانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي منتخبي تونس وموريتانيا، مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة السادسة من بطولة أمم إفريقيا.

بيان الاتحاد التونسي

في إطار الاختبارات الدورية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي تسبق كل مباراة كما تنص عليه قوانين البطولة.

كشفت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم عن إصابة كل من نعيم السليتي ويوهان وتوزغار وأسامة الحدادي ومحمد دراجر و ديلان برون وعصام الجبالي بفيروس كورونا، وقد تم عزلهم عن المجموعة.

نتمنى الشفاء العاجل للاعبين والعودة السريعة للنشاط.

نتيجة مباراة تونس ومالي

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

ورفض المنتخب التونس النزول لأرضية ملعب مباراته أمام مالي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسةن، بنهائيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

تونس تطالب بإعادة مباراة مالي في أمم أفريقيا 2021

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2021، بإعادة مباراة مالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، بالبطولة.

وجاء طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم، من الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة للبطولة، على إعادة لقاء مالي، بعد نهاية اللقاء قبل الوقت الأصلي منه، وبدون وقت بدل ضائع.

إستكمال مباراة تونس ومالي

وأبلغ مسئولي الكاف مراقبي مباراة تونس ومالي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من المجموعة السادسة من نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021، على استكمال المباراة.

وأكد مراسل قنوات بي إن سبورت أن الكاف أبلغ مراقبي المباراة، استكمال المباراة، بدقيقة من الأصلي، وأثنين من الوقت البدل الضائع، ليكون الوقت المستمل من المباراة ثلاث دقائق