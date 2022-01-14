/672338/في-غياب-محمد-صلاح-ستيرلينج-أفضل-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-بشهر-ديسمبر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حصول البريطاني رحيم ستيرلينج، جناح فريق مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في البطولة عن شهر ديسمبر الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنافس ستيرلينج على الجائزة مع زميله في الفريق جواو كانسيلو، وصانع ألعاب ليستر سيتي جيمس ماديسون، بجانب ماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي، ومارتن أوديجارد نجم البلوز، ومهاجم توتنهام هوتسبير، سون هيونج مين.

سجل ستيرلينج خلال شهر ديسمبر الماضي خمسة أهداف وصع هدفًا، في 5 مباريات خلال الشهر ووصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعد تلك هي المرة الثالثة التي يفوز فيها ستيرلينج بجائزة لاعب الشهر في مسيرته والأولى له مُنذ نوفمبر 2018.

محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا

وجاءت نتيجة الموسم من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في أفريقيا، لموسم 2021، بعد تقديم موسم قوي وصعب مع منتخب بلادهة في تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ومع فريقه ليفربول.

غابت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2020، في الموسم الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقف العديد من البطولات في القارة.

إلغاء حفل الجائزة للمرة الثانية

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إلغاء حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2021، ليتم إلغاء الجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد حجبها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى عدم انتظام معظم المسابقات سواء داخل أو خارج القارة السمراء.

ويعتبر إلغاء جائزة الأفضل في أفريقيا للعام الثاني على التوالي بمثابة صدمة جديدة إلى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذى احتل المركز السابع في ترتيب حفل جوائز الكرة الذهبية، وهو الترتيب الذي أثار صدمة الجميع بعدما انطلق الفرعون في الموسم الجاري بأداء مميز وأرقام كبيرة مع الريدز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكان الدولى المصري هو المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي 2021.