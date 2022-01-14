/672341/ساديو-مانى-يقود-تشكيل-السنغال-أمام-غينيا-في-أمم-إفريقيا-2021

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل منتخب بلاده الرسمي، لمباراة غينيا في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل منتخب السنغال المباراة وهو يتواجد في المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد غينيا والفائز من هذه المباراة سيضمن التأهل إلى دور الـ16.

تشكيل السنغال أمام غينيا:

حراسة المرمى: سيني دينج.

خط الدفاع: سيسي - عبدو ديالو - بابي أبو سيسه - إبراهيما مباي.

خط الوسط: شخيو كوياتي - بونا سار - ندياي، ثيام.

خط الهجوم: ساديو ماني - بولاي ديا.

قائمة السنغال لأمم أفريقيا 2021

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي - ألفريد جوميس - سيني ديانج.

في الدفاع: بونا سار - ساليو سيس - كاليدو كوليبالي - بابي أبو سيسي - عبده ديالو - إبراهيما مباي - عبد اللاي سيك - فودي بالو توري - شيخو كوياتي.

في الوسط: بابي ماتار سار - بابي جاي - نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي - مصطفى نيم - مامادو لوم نداي - جوزيف لوبي.

في الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - بامبا ديانج - كيتا بالدي - حبيب ديالو - بولاي ديا - فامارا دييدهو - مامي بابا تيام.

ويدخل المنتخب السنغالي بطولة كأس أمم أفريقيا، بكل قوته وبكامل صفوفه المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، ولتحقيق البطولة لأول مرة بعد الخسارة المؤلمة في نهائي النسخة الماضية أمام الجزائر.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثانية بجوار كل من زيمبابوي وغينيا ومالاوي.

أسطورة منتخب الكاميرون

شن روجيه ميلا، أسطورة كرة القدم الكاميرونية هجوما شديداً على أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وذلك قبل أيام من بداية المونديال الأفريقي.

وأضاف روجيه ميلا خلال تصريحات تليفزيونية "الاتحاد المصري لكرة القدم بجانب نظيرة المغربي مارسوا ضغوطات كبيرة للغاية من أجل تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون".

وزاد "بعض دول شمال أفريقيا دائما يقوموا بالفوضى بسبب بعض القرارات التي يريدوا اتخاذها".

وواصل "لا أفهم إذا كانوا أفارقة أما لا، فدعهم يذهبون للعب في أوروبا وآسيا أوي أي شئ آخر، ولكن أحذرهم بعدم حدوث أي فوضى في أفريقيا والقارة بأكملها".

واختتم "لقد تطوروا داخل القارة الأفريقية ونحن قبلناهم ولا أفهم سبب ما قاموا به مؤخرا من أجل تأجيل بطولة أفريقيا، ومازالوا يستمروا في إثارة المشاكل".