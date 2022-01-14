النجوم خارج عباءة الفن.. يمتلكون مشاريع خاصة ومحلات كبدة وسجق

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يسعى نجم الفن بأن يأمنوا أنفسهم ومستقبلهم من أجل نفسهم وأسرهم، وذلك عن طريق مشاريع بعيدة عن الفن كي يكسبوا المال منها. فالبعض يفكر في المستقبل وماذا سيحدث إذا لم يقدم لهم عمل جيد فوقتها سيجلسون في منازلهم بدون دخل. لذا قرر عدد من نجوم الفن بافتتاح مشاريع تجارية كي يكسبون منها.

دوت الخليج

كبدة وسجق مشروع عمرو يوسف

يمتلك النجم عمرو يوسف مطعم في حي المعادي، والذي يتخصص في الكبدة والسجق ولديه الكثير من الجمهور الذي يحب الذهاب للمطعم لتناول هذه الأكلات.

عطر عمرو دياب

افتتح الهضبة عمرو دياب خط انتاج للعطور وكان يحمل اسمه، واشتراه عدد كبير من محبيه. ولم يكن هذا مشروعه الوحيد بل أنه كان له مشروعًا أخر عام 2015، حيث أطلق مع إحدى شركات المياه الغازية زجاجة الهضبة.

نظارات محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن مشروعه الخاص وهو إطلاق خط خاص به للنظارات، وهو مشروع جانبي للفنان محمد رمضان بجانب أعماله الفنية والغنائية كي لا يقلق على مستقبله هو وأسرته.

سمك فيفي عبده

وافتتحت أيضًا الفنانة فيفى عبده مشروعًا خاصًا بها وهو محل اسماك بمدينة 6 أكتوبر، الذى يشاركها فيه رجل الأعمال محمود الدسوقى زوج ابنتها عزة، وحرصت يوم الافتتاح أن تستضيف عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

كافية حسن الرداد

كما أن الفنان حسن الرداد افتتح منذ سنوات كافية ومطعم في المهندسين، ويتردد عليه الكثير من الشباب كونه في مكان تجاري وهذا ساعده على الشهرة في هذه المنطقة.

مطعم مصطفى قمر

وافتتح النجم مصطفى قمر سلسلة مطاعم وكافيهات، حققت نجاحًا كبيرًا منذ افتتاحها ويسعى بأن يشرف عليها بنفسه، وكثيرًا ما يعلن تواجده بها كنوع من الدعاية سواء كان للغناء أو لمشاهدة مبارايات كرة القدم.

سلسلة مطاعم رانيا البحيري

كما أن الفنانة راندا البحيري من الفنانات اللاتي تمتلكن سلسلة مطاعم في أكثر من مكان، حيث أن راندا لديها مطعم في التجمع الخامس، وآخر في محافظة الاسكندرية.

اتيلية سمية الخشاب

وحرصت الفنانة سمية الخشاب أيضًا على أن تفتتح مشروعًا خاصًا بها، واختارت الملابس كي يكون مشروعها الخاص.

افتتحت سمية الخشاب اتيلية ملابس في محافظة الاسكندرية، وهذا لأن الفنانة سمية الخشاب معروفة باهتمامها بالازياء.